Livro apresenta coleção de Millôr Fernandes

O livro "Millôr 100 + 100: Desenhos e Frases" será lançado pelo Instituto Moreira Salles (IMS), no dia 31 de julho, às 20 horas, durante a 12ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).

Trata-se do primeiro fruto da exploração dos desenhos de Millôr Fernandes no acervo do artista sob a guarda do IMS. Na obra estão 100 frases "garimpadas" pelo jornalista Sérgio Augusto e 100 desenhos selecionados pelo desenhista Cássio Loredano, também consultor do acervo.

A coleção é composta por 7.858 itens, entre desenhos em nanquim, colagens, impressões a jato de tinta, guache, aquarela, lápis de cor e crayon, além de documentos pessoais.

