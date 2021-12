Livro adulto de J. K. Rowling é recebido com críticas

A primeira incursão de J.K. Rowling na ficção adulta dividiu os críticos, e muitos acham que falta magia a The Casual Vacancy, romance que chega às livrarias brasileiras pela editora Nova Fronteira em dezembro. Independentemente disso, o novo trabalho da autora da série Harry Potter tem lugar quase assegurado nas listas de best-sellers, uma vez que Rowling atrai muita atenção por parte da imprensa e do público devido ao sucesso alcançado com a série infantojuvenil.

The Casual Vacancy aborda as diferenças sociais numa pequena cidade inglesa chamada Pagford, num enredo que também incorpora uso de drogas, sexo entre adolescentes e violência doméstica. Michiko Kakutani, do The New York Times, comparou alguns personagens esnobes e tacanhos à odiosa família Dursley do universo de Harry Potter.

"Só se pode admirar sua sagacidade em enfrentar as esmagadoras expectativas criadas pelo fenômeno global que foi Harry Potter", escreveu Kakutani. "Infelizmente, o mundo da vida real que ela desenhou nessas páginas é tão deliberadamente banal, tão depressivamente clichê, que The Casual Vacancy é não só frustrante - é chato".

Sem frenesi midiático - Outros críticos foram mais condescendentes, e várias resenhas em jornais dos EUA e Grã-Bretanha consideraram o romance aceitável. "The Casual Vacancy não é uma obra-prima, mas não é de todo ruim: inteligente, esforçado e, muitas vezes, engraçado", disse Theo Tait, no britânico Guardian. "O pior que se poderia dizer a respeito, realmente, é que ele não merece o frenesi midiático que o cerca.

E quem hoje em dia acha que mérito e publicidade têm algo a ver um com o outro?" Publicidade, aliás, é o que não faltou no primeiro trabalho de Rowling, após os sete volumes da série Harry Potter, que venderam 450 milhões de exemplares no mundo todo.

Em Londres, muitas livrarias abriram antes do normal para atender à demanda, e nos EUA o livro saiu com tiragem inicial estimada em dois milhões de exemplares. Andrew Losowsky, do Huffington Post, disse que o livro merecia ser publicado, mas talvez não esteja à altura da expectativa que gerou.



Boyd Tonkin, do Independent, opinou que Rowling se sai melhor na descrição dos personagens mais jovens, ao passo que seus pais às vezes parecem caricaturais. "Toda a turbulência social e hormonal que os últimos volumes de Potter precisavam cobrir com eufemismos de fantasia aparecem plenamente à vista aqui." O conservador Daily Telegraph criticou o tratamento dado à classe média no livro. "Ela fica ocupada entalhando (personagens) grotescos", escreveu Allison Pearson, que deu três estrelas ao livro.

