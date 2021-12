Livro Acamara de Aramaca reapresenta a Costa do Dendê gratuitamente

O livro Acamara de Aramaca ganha dois eventos de lançamento nesta semana. Trata-se de um projeto que traz, em livro, fotos e audiovisual, um resgate das tradições da Costa do Dendê por meio do olhar do fotógrafo Aramaca. Esse personagem da vida real empresta não só suas lentes e sua sensibilidade para os cliques, mas também suas lembranças pessoais, que são confrontadas com as transformações pelas quais a região passou ao longo dos anos. O projeto será lançado na terça-feira, 10, às 14h, na Câmara Municipal de Nilo Peçanha, e contará com apresentação do grupo de Zambiapunga local, o maior do País e um dos destaques retratados no projeto. Na quarta, 11, às 19h, o livro ganha lançamento em Valença, na Câmara Municipal. A entrada é gratuita e o livro será distribuído gratuitamente aos participantes.

Aramaca é o alter ego de Francisco Marques Magalhães Neto, advogado baiano que há anos figura na lista dos mais respeitados do país conforme levantamento da revista Análise Advocacia 500. Natural de Salvador, onde hoje reside, ele passou a maior parte de sua infância e adolescência em Valença e arredores.

Fruto de imersões que somaram quase três meses de jornadas por toda a microrregião da Costa do Dendê, Acamara de Aramaca é uma realização da produtora Barro de Chão, que tem projetos semelhantes ligados à capoeira Angola, à Restinga do Litoral Norte da Bahia e a outros recortes da cultura e biodiversidade brasileiras. Além de extensa pesquisa bibliográfica, foram feitas mais de 90 entrevistas com moradores locais, acadêmicos, empresários, pescadores, marisqueiras, agricultores e demais atores da “vida no Dendê”.

