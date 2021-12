Livraria faz promoção para ultrapassar a concorrência online

Cinco horas depois de a Amazon iniciar sua megapromoção anual, que, antecipada em uma semana, pegou de surpresa o mercado editorial e os leitores, a Saraiva entrou na briga e anunciou que também daria descontos de até 90% - ela não revela o número de títulos incluídos na ação Livro é na Saraiva, que vai até as 23h59 de domingo, 20.

De acordo com as informações do jornal O Estado de São Paulo, haverá desconto sobre desconto: mais 10% na compra de dois livros, 15%, de três unidades e 20% na compra de quatro ou mais livros.

O frete é gratuito para quem gastar pelo menos R$ 69. Na Amazon, o frete é grátis para compras de qualquer valor. Títulos importados estão 30% mais baratos e quem pagar no boleto ganha mais 15%.

