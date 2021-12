Livraria Cultura recebe palestra sobre maternidade consciente

A escritora baiana Gabriela Lacerda ministrará, na próxima quinta-feira, 17, às 19h, a palestra sobre maternidade consciente, em comemoração ao lançamento do seu novo livro: “Conexão com o bebê: antes, durante e após a gestação”. No evento, realizado no Teatro Eva Hers, da Livraria Cultura, no Salvador Shopping, a autora convida mães e mulheres que desejam engravidar a ampliares seus conhecimentos sobre a relação entre elas e seus bebês.

Segundo a autora, essa ligação entre mãe e bebê se inicia antes mesmo da concepção e é fortalecida após o nascimento. Após a apresentação gratuita, haverá sessão de autografos, mediante inscrição pelo Site Oficial.

Além de ter o foco nas mamães, o evento é também voltado para pais e profissionais especializados em reprodução humana. “Será um momento muito especial para refletirmos sobre a seriedade que é cuidar de uma criança da Nova Era, tendo como pano de fundo os ensinamentos metafísicos”, explica Lacerda, que é mãe de Gael e Benício via reprodução assistida.

