Literatura no bairro Santo Antônio

A Casa-Museu Solar Santo Antônio realiza neste domingo, 5, o Domingo com Autores com Francis Juliano e João Filho para falar de seus livros. O primeiro, um perfil biográfico do jornalista Jorge Calmon, que completaria cem anos no dia 7 de julho, e o segundo, uma coletânea de contos e crônicas sobre a capital baiana, titulado de Dicionário Amoroso de Salvador. A Casa-Museu fica na rua Direita do Santo Antônio, 117. Antes, 10h, a já tradicional Feira do Solar, com livros, vinis, fotografias, brechó e flores.

