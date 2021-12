Literatura negra em Oboé

O escritor Oswaldo de Camargo volta a Salvador para lançar seu novo livro, Oboé, pela editora Com Arte. A obra mistura ficção e fatos reais. O lançamento ocorrerá na próxima terça-feira, 7, no Sesc-Senac do Pelourinho, a partir das 18h30.



Oboé mistura ficcão e fatos reais. O autor, Oswaldo de Camargo, foi seminarista e sua inclinação religiosa permeia seus textos e é uma marca de sua escrita.

