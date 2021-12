Lindsay Lohan está escrevendo sua autobiografia

Lindsay Lohan resolveu escrever sua autobiografia e contar todos os bastidores das polêmicas em que se meteu nos últimos tempos.

Uma parte do livro deve estar em adiantamento, já que ele começará com partes do diário que ela escreveu durante a terapia enquanto fazia reabilitação. Segundo o site TMZ, o editor escolhido por Lindsay é Waxman Leavall que já trabalhou com o nadador Michael Phelps e o ator Bill Murray.

Uso de drogas, bebidas, a carreira e os romances da atriz serão alguns dos temas retratados por ela.

