Lincoln Rhymes tem novo desafio em O Colecionador de Peles

O criminalista aposentado, e tetraplégico, Lincoln Rhymes e sua parceira Amelia Sachs vão enfrentar um novo desafio: um serial killer que deixa mensagens em formato de tatuagens nas vítimas. Mas, no lugar das tintas, ele usa um veneno, fazendo com que morram lentamente em "O Colecionador de Peles" (Ed. Record).

"Ele gosta de desafiar Lincoln e Amelia para ver se eles descobrem quando será o próximo ataque. Claro, eles acham que ele é apenas um assassino em série, mas há muito mais do que isso", explica Jeffery Deaver, o autor do livro, em entrevista por email antes de embarcar para o Brasil - pela segunda vez em três anos - onde participou de um evento em São Paulo.

Para quem não lembra, a dupla Rhymes e Sachs surgiu no livro "O Colecionador de Ossos", que foi adaptado para o cinema, protagonizado por Denzel Washington e Angelina Jolie em 1999, dois anos depois do lançamento da obra literária.

De lá para cá, Rhymes já protagonizou 10 livros, sendo que O Colecionador de Peles é o 11º - e já há um novo thriller para sair em 2016, The Steel Kiss. "Nunca pensei que essa série se tornaria tão popular. Eu só iria escrever O Colecionador de Ossos e seguir em frente, mas os leitores de todo o mundo amaram Lincoln. Então fiquei feliz por continuar a escrever sobre ele e Amelia. Enquanto eu os estiver agradando, vou continuar com novas histórias", disse.

Deaver gostaria de ver o personagem novamente no cinema ou até mesmo em uma série de televisão, mas o desejo não é tão fácil de realizar "Infelizmente, alguns dos empresários estão numa disputa sobre área de atuação e direitos, então temo que meus fãs sofram com isso, que não me envolve. É apenas uma decisão empresarial sobre a qual não estou muito feliz", afirmou.

Além de Rhymes, Deaver tem personagens em outras séries nos mais de 30 livros lançados nos últimos 27 anos, como a legista Kathryn Dance - que protagonizou 5 livros."Se o crime envolve algo científico ou técnico, como computadores, energia ou tatuagem, será um livro Lincoln Rhyme, porque vai haver um monte de provas. Se o crime não envolve muita evidência , mas mais a psicologia do assassino, vou fazer-lhe com Katryn", explicou.

Para cumprir a cota de um livro por ano, ele trabalha oito horas por dia, em seis dias da semana. "Sou uma pessoa de negócios. Sei que é importante que meus livros estejam nas mãos dos meus leitores regularmente - assim como qualquer outro produto. Além disso, eu amo escrever", disse.

James Bond

Deaver foi escolhido pela Ian Fleming Foundation para escrever Carte Blanche em 2011, uma nova aventura de James Bond, que se passou nos dias atuais. Apesar de ter gostado do processo, não deverá voltar a escrever um novo livro sobre o personagem. "Tive que voltar para os meus livros, então eu não poderia escrever outro livro de Bond pelos próximos anos", afirmou.

Mas Deaver tem o desejo de entrar no universo de um famoso escritor de terror. "Tenho uma idéia para escrever um romance com Edgar Alan Poe como um detetive amador. Acho que seria muito divertido de escrever", disse.

