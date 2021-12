Lima Barreto será homenageado no Trocando Palavras

A edição deste sábado, 21, do projeto Trocando Palavras, terá lançamentos, trocas de livros e um sarau em homenagem ao escritor Lima Barreto. O evento acontece a partir das 14h, no Palacete das Artes, com entrada gratuita.

Os livros Mari Muadiê, de Martha Galrão, e Alforrias, de Rita Santana, serão relançados durante o evento, onde também acontecerão performances poéticas. O público terá a oportunidade ainda de participar de uma feira de troca de livros e ver as apresentações do coral Tom Sobre Tom e do espetáculo de dança flamenca das dançarinas Aline Goes e Cecília Sepúlveda.

À noite, o Trocando Palavras recebe mais uma edição do Sarau Prosa e Poesia, que dessa vez irá homenagear o escritor Lima Barreto, autor de O homem que sabia javanês e Triste Fim de Policarmo Quaresma, entre outros. Os anfitriões do Sarau, os poetas Mariana Paiva, Kátia Borges e Nilson Galvão, além do músico Fábio Haendel, comandam o recital.

A banda Fractais irá encerrar a programação com música pop nacional e internacional.

adblock ativo