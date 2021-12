'Ler na Praça' oferece livros didáticos gratuitos

Janeiro é um mês que pesa no orçamento de muitos pais. É que normalmente é nesta época que são feitas as matrículas escolares, compra de uniformes e livros.

Uma dica para quem quer economizar é procurar os exemplares didáticos e paradidáticos no projeto Ler na Praça, sediado em Brotas.

Criada há 20 anos, a iniciativa conta com mais de 100 mil obras de diversas áreas. De acordo com o fundador do projeto, Lázaro Sandes, ultimamente há um foco maior nos livros escolares. "Temos muitas opções de livros utilizados em escolas públicas e particulares. Basta vir pegar", disse.

É o que tem feito a estudante de nono ano Veridiana Almeida. Ela costuma buscar no Ler na Praça as obras didáticas e de leitura complementar que sua escola exige. "Muita gente não tem condição de comprar livros novos. Eu venho doar e pegar livros aqui há um ano e meio", explicou.

Na sede do projeto é possível deixar exemplares que estão em desuso e levar quantos e quaisquer outros que estiverem disponíveis no momento da visita. Não é necessário fazer cadastro e não precisa deixar uma obra para levar outra. Está aberto de segunda a sábado, de 7h às 16h.

Concurso

Conteúdo bastante procurado, livros e apostilas de concurso fazem sucesso no Ler na Praça. É com eles que a empregada doméstica Márcia Salles estuda para concursos públicos na área de administração. "Por meio dos livros que eu consegui passar no Enem e que também irei me inscrever no ProUni para começar uma graduação", afirmou.

Uma das maiores dificuldades de Sandes é a manutenção do Ler na Praça: "Por mais que o ambiente onde os livros ficam seja grande, não há espaço suficiente para todos, e muitos exemplares ficam sobrepostos, expostos à luz e poeira".

A renda que mantém o projeto é proveniente do Núcleo Gastronômico, restaurante de Sandes e de sua esposa, que fica bem ao lado da sede do Ler na Praça.

No ano passado, o Ler na Praça doou cerca de 50 mil exemplares na Festa Literária Internacional da Bahia (Flica), que aconteceu na cidade de Cachoeira. A ação foi um sucesso.

"Precisamos de parceiros. Se o poder público nos ajudasse teríamos como levar cerca de cinco mil livros para cidades diferentes toda semana e ter um galpão para guardar e catalogar os exemplares", disse ele.

Altruísmo

De acordo com Sandes, o que os move a continuar é o compartilhamento de informações e a prática do altruísmo. "Quando era criança tive que copiar um livro inteiro porque minha mãe não tinha condição de comprar um novo. Mesmo sem muito dinheiro posso dizer hoje que sou rico. Tenho informação na hora que quiser e posso doar para todo mundo", conclui.

