Leonel Mattos expõe obras de seus 43 anos de carreira

Trabalhos produzidos ao longo de 43 anos compõem a exposição "Revisitando Leonel Mattos", que o artista realiza até 4 de outubro no Hall do Jornal A TARDE. A mostra faz parte do projeto "Arte Por Toda a Parte".

Entre as obras expostas está "Metamorfose", um garrafão de vidro de 40 anos cheio de milho e pipoca, que simboliza a passagem do tempo e a transformação, mantendo o formato do garrafão. Outros quadros acompanham a carreira de Leonel, como pinturas minimalistas, em preto e branco e autorretratos.



Entre as obras mais recentes está "Piscinão da Bienal", que fez parte de uma intervenção feita pelo artista e que representa uma crítica à Bienal de Arte da Bahia e à miscelânea de obras e artistas, em espaços inadequados.



Questionamentos



Baiano de Coarací, Leonel Mattos tem como marca de seu trabalho o viés provocador, questionando até mesmo o papel da arte e de seus espaços e suportes. Ele considera que Salvador não tem espaços adequados para exposições de arte contemporânea, "Os museus que nós temos aqui são casarões antigos, que suportam até a arte moderna somente", diz. Precisamos na Bahia de mais espaços que abriguem a arte contemporânea. Espaços que respeitem as particularidades de cada trabalho, de cada artista", diz Leonel.



Para além de galerias, Leonel busca ampliar as possibilidades de apreciação da arte contemporânea, com suas obras ocupando espaços como o hall do jornal A TARDE: "A pessoa vem trabalhar, passa pelo local e se depara com uma obra de arte e aquilo a provoca e a faz refletir", explica o artista.



"O espaço das galerias não está aberto para todos, costuma ser algo mercadológica e costumo dizer que a arte vai para um lado e o mercado vai para outro", afirma.

Leonel mantém o seu atelier na região do Santo Antonio Além e o Carmo, onde foi criado o Circuito Cultural Carmo Santo Antônio, com artistas locais que abrem seus espaços ao público. No seu atelier, ele oferece oficina de pinturas gratuitas todos os sábados e domingos. O artista mantém galeria aberta também no Salvador Shopping, no 2º piso.

Sobre a diversidade de público que tem acesso ao seu trabalho, Leonel explica o propósito: "Nós no Brasil não temos um histórico de formação para apreciação de obra de arte e, através de intervenções, de abrir atelier ou mesmo um espaço dentro de um shopping, minha intenção é formar público, ampliar possibilidades e deixar a arte onde o povo está".

