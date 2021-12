Lázaro Ramos lança livro infantil nesta sexta em Salvador

O ator e escritor Lázaro Ramos irá lançar nesta sexta-feira, 12, o novo livro infantil 'Sinto o que sinto e a incrível história de Asta e Jaser'. O evento será realizado, às 16h, na Caixa Cultural Salvador.

Os interessados devem retirar os ingressos na bilheteria do local, na quinta-feira, 11. Para a entrada, é necessário doar uma lata de leite em pó infantil. Cada lata dá dinheiro a dois ingressos e podem ser usados por adulto ou criança. As latas serão doadas para o Orfanato do Auxílio Fraterno Salvador (OAF).

Este é o terceiro livro infantil de Lázaro e faz parte do projeto 'Sinto o que sinto', do Mundo Bita. As imagens compostas na obra foram feitas pela ilustradora Ana Maria Sena.

