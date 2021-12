Lázaro Ramos lança livro infantil em Salvador

O ator e escritor Lázaro Ramos lança, nesta sexta-feira, 28, seu livro infantil A Velha Sentada. No encontro que compõe a programação do Novembro Negro, também serão lançadas as obras Azire, a Princesinha de Aruanda, de Ivanildes Moura, e O Menino de Corpo Reluzente, de Vanda Machado.

Os livros serão distribuídos gratuitamente na rede municipal de ensino. Realizado pelas editoras Cultura Editorial, Martins & Martins e Uirapuru, o evento acontece na Igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, das 14 às 17 horas.

