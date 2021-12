Lázaro Ramos comemora escolha de suas obras para o Programa do Livro Didático

O ator Lázaro Ramos não escondeu a alegria quando recebeu a notícia de que dois livros infantis que publicou recentemente farão parte do Programa Nacional do Livro Didático do governo federal.

"Tô muito feliz que meus dois livros infantis, Caderno sem Rimas da Maria, Caderno de Rimas do João e Na minha Pele, agora fazem parte do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD Literário)", escreveu no perfil oficial dele no Twitter.

A obra mais recente, Caderno de Rimas do João, é inspirada nas perguntas do filho mais velho, João Vicente, de quatro anos de idade. Em rimas, o autor explica o significado de quase 30 palavras. É uma espécie de dicionário para crianças e adultos.

Mas a inclusão dos livros de Lázaro depende da escolha de professores e secretarias de Educação de todos os Estados do Brasil. Caso sejam selecionadas, as obras serão usadas em sala de aula, do Ensino Fundamental ao Ensino Médio.

Seguidores do ator comemoraram e deram relatos sobre os livros. "Posso dizer que Na Minha Pele foi um dos melhores livros que já li na vida. Me fez entender tanta coisa que eu já vivi!", declarou uma fã. Outra internauta também parabenizou Lazaro: "Maravilhoso pensar que meu filho e outras crianças podem se encontrar com sua escrita em sala de aula", escreveu.

