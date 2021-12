Laura Castro lança Fio Condutor com manifestações artísticas

A escritora baiana Laura Castro lança nesta sexta-feira, 16, o livro Fio Condutor, com direito a materialização da obra por meio da instalação Ilha de Ed. O evento será na Biblioteca Pública dos Barris, em Salvador, a partir das 18h, com entrada franca.

O livro, que conta a história da protagonista-narradora, Marielena, que recorre a Ed, um editor de imagens, para editar suas memórias, integra o processo criativo coletivo da escritora e dos artistas Caca Fonseca, Clara Pignaton, Flávio Oliveira, Pedro Britto e Tiago Ribeiro. Juntos eles formam a Sociedade da Prensa, que abriga o recém-lançado selo editorial Edtóra.

Para a materialização do trabalho de Laura, os outros artistas dão novas leituras para além do livro, com a produção de uma instalação final chamada de Ilha de Ed. No evento, o público terá a oportunidade de imergir no universo narrativo do enredo e seus desdobramentos.

Itinerante - A instalação tem caráter itinerante e pretende circular por mais quatro bibliotecas públicas de Salvador. A ideia do lançamento é permitir uma maior abrangência e interação do público com a obra, propiciando novos olhares e questionamentos.

O projeto ainda estará em outras cidades do interior da Bahia, como Vitória da Conquista e Porto Seguro, além de capitais como São Paulo.

adblock ativo