Lançamento de livros movimentam a cena cultural de Salvador

Para quem estava em busca de outra emoções além daquelas proporcionadas pelos jogos da Copa do Mundo da Rússia, uma boa opção é conferir três lançamentos literários que acontecem neste sábado, 30. Obras de diferentes autores e de gêneros distintos: contos, crônicas e artigos.

O primeiro lançamento é Penso, Logo Insisto (editora Aquariana), da jornalista Luciana Dias, às 10h, na Livraria Terceiro Milênio, no Rio Vermelho, que já teve duas edições esgotadas. “São 24 crônicas sobre temas diversos”, diz Luciana. Algumas, experiências pessoais como a superação de um acidente automobilístico que a afastou da frente das telas e descontraídas narrativas de relacionamentos que não deram muito certo.

A jornalista não nega que tem um carinho especial pela Bahia, por isso decidiu fazer o relançamento desta terceira edição começando por Salvador. “Metade do meu coração é baiano. Sempre começo (as coisas) por aqui”, afirma. A relação tem a ver com a própria carreira de Luciana, atualmente diretora de arte e criação do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em São Paulo. No final dos anos 90 ela comandou o programa 7+7, que ocupava as tardes da Band Bahia, e lançou tendências e profissionais que estão até hoje à frente e atrás das câmeras. “O 7x7 foi um salto na minha carreira. É, ainda hoje, o programa que tenho mais carinho”, confessa.

Carlos Riberio fala sobre uma Salvador que não existe mais

Contos

Os outros dois lançamentos acontecem às 15h30, na Confraria do França, também no Rio Vermelho. Carlos Ribeiro lança Aventureiros do Apocalipse (editora Mondrongo), com nove contos escritos ao longo dos últimos 25 anos. Em comum, uma reflexão sobre esta era de transformações tecnológicas e sociais. “São textos urbanos que falam de como as pessoas estão mais isoladas; da perda dos espaços públicos como locais de convivência”, avalia Ribeiro.

O segundo conto que dá nome ao livro tem como cenário a cidade de Salvador nos anos 1970. “Não é uma ficção, é uma licença poética. Memória da minha geração relembrando a nossa juventude numa Salvador que não existe mais”, diz. No prefácio, o escritor baiano Antônio Torres, membro da Academia Brasileira de Letras, não poupa elogios à narrativa do autor: “Sim, a cidade (no caso, uma Salvador da Bahia sem farofa nem dendê) povoa a maioria dos relatos deste livro, sempre envolventes, por vezes nos deixando reféns de suas tramas E estas, diga-se, não são apenas centradas na vida, destino e desatinos da urbe contemporânea: a ambiência aqui é bem variada (...) E mais e mais, para o prazer da sua leitura.”

Autor de dezesseis livros nas áreas de ficção e também de reportagens, ensaios e resenhas literárias, incluindo três estudos sobre a obra do cronista Rubem Braga, além do lançamento de hoje, Carlos Ribeiro já tem novos planos. Em agosto ele comemora seus 60 anos com o lançamento de duas novelas: a reedição de O Chamado da Noite e a inédita A Noite de José, dessa vez pela editora Solisluna.

Livro de Heloísa Prazeres comemora trajetória literária da autora

Artigos

Em Arcos de Sentidos, literatura, tradução e memória cultural (editora Mondrongo), a autora Heloísa Prazeres, que foi professora adjunta do Instituto de Letras da UFBA e é doutora pela Universidade de Cicinaty (EUA), pontua a sua trajetória intelectual, referindo a própria experiência acadêmica. “É um roteiro inclusivo da minha caminhada. Uma comemoração pela minha trajetória e uma homenagem aos mestres”, afirma a autora. O lançamento acontece também às 15h30, na Confraria do França.

O livro está dividido em três partes. A primeira agrega textos da autora sobre a literatura dos séculos XIX e XX. A segunda parte traz traduções e ensaios e a última uma memória das artes. Para a autora, os textos, de forma geral, falam de possibilidades de horizontes. “A unidade seria no sentido de comprovar que a arte é um campo de resistência em relação às ciladas da vida”, afirma.

Heloísa conta que a paixão pela literatura a acompanha desde cedo e mesmo sendo mãe de três filhos não tem dúvidas ao afirmar: “o que embalo são as letras. É a minha vida”.

