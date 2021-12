Keith Richards publicará livro para crianças

Keith Richards, um dos septuagenários membros dos Rolling Stones, publicará um livro para crianças sobre seus primeiros passos no mundo da música graças à influência de seu avô, que será ilustrado por sua filha.

"Gus & Me: The Story of My Granddad and My First Guitar" ("Gus e Eu: A História de Meu Avô e da Minha Primeira Guitarra", em tradução literal) se baseia na infância da estrela de rock e sua relação com seu avô, Theodore Augustus Dupree, intérprete de jazz e responsável por introduzir o pequeno Richards à música.

Escrito em colaboração com Barnaby Harris e Bill Shapiro, o livro é ilustrado pela filha do roqueiro, que recebeu o nome Theodora Dupree em homenagem ao avô.

Trata-se de "um olhar íntimo e pouco comum" sobre a infância do lendário músico de 70 anos, explicou hoje a artista Theodora Dupree Richards, para quem "ter a oportunidade de explorar a relação de meu pai com meu bisavô foi um presente".

"O que aprendi durante esse processo são experiências para a vida", contou.

Keith, que tem cinco netos, quis mergulhar nos vínculos com os netos mergulhando em suas próprias lembranças de infância, por isso publicará nele uma coleção de fotografias do arquivo pessoal.

"Acabo de me tornar avô pela quinta vez, então sei do que estou falando. Esse laço especial entre crianças e avós é único e deve ser valorizado. Essa é a história de um desses momentos mágicos. Espero ser tão bom avô como Gus foi para mim", explicou o guitarrista e compositor dos Stones.

A editora britânica para crianças Little Brown publicará o livro em papel e em versão eletrônica no dia 9 de setembro.

Megan Tingley, da Little Brown, expressou sua satisfação por ter o novo livro do músico, que até agora só tinha publicado suas memórias, das quais vendeu mais de 2 milhões de cópias e que lhe renderam atritos com seu companheiro Mick Jagger.

"Quem não daria as boas-vindas à oportunidade de conhecer Keith Richards quando criança? 'Gus & Me' convida o leitor a assistir ao eletrizante momento em que Keith pega uma guitarra pela primeira vez", explicou.

Keith Richards é considerado um dos melhores guitarristas da história.

