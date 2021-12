Kátia Borges e Márcio Matos lançam novos livros

A vida que acontece e o sentido que a literatura confere à vida. Embora cada um o faça à sua maneira, os novos livros de Kátia Borges e Márcio Matos ("São Selvagem" e "A Noite em que Nós Todos Fomos Felizes", respectivamente) lançam um olhar mais profundo sobre os acontecimentos, sejam eles na sala de casa ou do lado de fora das quatro paredes da vida de cada um.

Os dois livros serão lançados nesta terça-feira, 30, das 19 às 22 horas, na Confraria do França, e são mais uma dobradinha da coleção Cartas Bahianas, capitaneada pelo poeta Claudius Portugal na P55 Edições. Dentre os autores que já foram lançados pela série, estão Maria Sampaio, Adelice Souza, Ruy Espinheira Filho e Antonio Brasileiro.



Em "São Selvagem", quarto livro da poeta e jornalista de A TARDE Kátia Borges, muitos dos versos revisitam o mundo que ficou após o falecimento de um grande amigo, em janeiro. "O livro é uma homenagem a ele, que era um santo selvagem, inteligente, sensível e corajoso em suas escolhas e loucuras", conta a autora.



Já "A Noite em que Nós Todos Fomos Felizes", segundo livro de Márcio Matos, apresenta sete contos em que a vida alheia aparece cheia de lirismos. É assim no conto que dá nome ao livro, em que a memória é o grande fio condutor da narrativa dos personagens.



Para Márcio, essa é uma das partes mais fascinantes do ofício de escritor. "Acho que a própria memória da gente é editada, a gente reinventa o passado para que ele não seja tão doloroso, tende a acrescentar alguns detalhes. Reinventar a memória é uma das coisas mais bacanas de um escritor", afirma.







