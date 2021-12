Julia Poeta lança seu primeiro livro em Feira de Santana

Julia Poeta lança seu primeiro livro de poesias no dia 05 de novembro, Dia Nacional da Cultura, às 19h, no Café-Teatro do Sesc, em Feira de Santana. 'No Meu Quintal', primeiro livro de poesias de Júlia Suzarte, faz referência ao lugar de origem e de inspiração da jovem escritora.

O livro que reúne cerca de 70 poemas foi editado pela editora Anjo e estará à venda no dia do lançamento, havendo também uma sessão de autógrafos com a autora e recital de poesias com música ao vivo com artistas locais.

A escritora possui muito estímulo dos pais que são agricultores e que se esforçam para mantê-la na universidade a fim de que avance profissionalmente com a sua trajetória literária. Além da família, Júlia também conta com o apoio da sua madrinha, Tâmara Andreucci, que foi sua professora e quem a incentivou a trilhar o caminho das letras.

Segundo Tâmara “Júlia é a materialização de uma arte genuína e muito significativa. Ela escreve e chega a todas e todos de forma leve e intensa. Sua poesia é marcante não só pela verdade que conseguimos extrair dela, mas também pela simplicidade que traduz o mais singelo que temos em nós, muitas vezes escondido para dar lugar ao que a "sociedade do espetáculo" espera. Para mim, Júlia Suzarte é o verdadeiro show!”.

Para Júlia Poeta o lançamento de seu primeiro livro de poesias expressa “Mesmo com tanta dificuldade/ Caindo, ralando... não faz mal!/ O meu peito transborda felicidade/ Enamorado No Meu Quintal”. O lançamento de “No Meu Quintal” conta com o apoio de Aloma Galeano: Produção cultural e eventos, Sidarta: Designer e ilustraçao, Corujão – Distribuidora, Sesc além dos artistas Karen Mendes, Dan Silveira, Zecalu, Domingos Santeiro e Franco Setúveal.

