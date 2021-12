Jovens lotam Flica para ouvir escritoras de best-sellers

-Chegou que horas aqui?

-Bem cedo

-Estou nervosa.



-Eu também.



-Você vai dizer o que pra ela quando tiver pegando o autógrafo?



- Me leva com você. Me coloca na sua mala. Você é maravilhosa.



Esse foi um diálogo registrado ontem na imensa fila que se formou na porta da Igreja Nossa Senhora do Carmo, no último dia da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica). Segundo a curadoria, o evento atraiu 35 mil visitantes entre quarta-feira e ontem. Fãs de várias idades e com sonhos de princesas chegaram bem cedo para ter a oportunidade de ver de perto, ter os livros autografados e tirar uma selfie com duas de suas autoras preferidas, a americana Meg Cabot e a brasileira Paula Pimenta.



Lara Cerviño e Larissa Fraga, ambas de 16 anos, são amigas da escola, vieram de Salvador e conheceram na fila Ilana Sodré, 20, também de Salvador. Foram as primeiras a chegar. "Chegamos bem cedo, o povo ainda tava limpando as ruas, da noite de ontem. Eram mais ou menos 6h da manhã e conhecemos Ilana aqui", disse Larissa. "Assunto é o que mais temos", brincou Ilana.



Larissa lê os livros de Meg Cabot há dois anos e já leu a maioria deles. "Eu ganhei o primeiro no Natal, em 2013, e gostei muito. Então comecei a ler as outros. A série que mais gosto é a Mediadora", confessou Larissa. "Comecei a ler primeiro e ela já leu mais que eu", contou Lara.



"Por mais que ela relate a vida da realeza, tem sempre alguma coisa parecida com você, como o primeiro beijo, o primeiro baile, primeiro namoro. Tudo isso é bem o campo da adolescência e ela consegue representar. Além de fazer a gente se sentir como se fosse uma amiga con tando um caso pra você", disse Larissa ao explicar os motivos de tanta paixão.



Sob olhares atentos e largos sorrisos, a escritora-celebridade falou sobre as impressões que teve da cidade e dos fãs baianos. "Estou muito feliz. Aqui tem uma audiência tão vibrante! Estou adorando Cachoeira. Já estou aprendendo a falar: Cachoeira. Obrigada por me trazerem aqui. Amei essa cidade. Amei vocês todas", declarou Meg Cabot.



Fã de Clarice



A escritora norte-americana, autora da série Diário de uma Princesa, também respondeu provocações e declarou ser fã da escritora brasileira Clarice Lispector. Meg Cabot tem agenda no Brasil até dia 23. Depois de participar da Flica, a escritora encontra leitores em Recife, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de

Janeiro.

