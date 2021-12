José Medrado lança romance mediúnico

Um romance contemporâneo, inspirado em histórias reais. É assim o livro Sons do Silêncio, primeiro romance mediúnico do espírita José Medrado, que será lançado nesta quarta-feira, 29, no Teatro Eva Herz (Livraria Cultura, Salvador Shopping).

Psicografado por Medrado, o livro é assinado pelo espírito Janete e retrata a vida de Helena, uma mulher infeliz no casamento e que se vê repentinamente envolvida numa relação de traição e no mistério da morte de seu irmão.

Sons do Silêncio é baseado em fatos reais e é ambientado em Salvador. A parte da ficção, entretanto, surgiu como forma de preservar os envolvidos nas histórias contadas. "Tem algumas pessoas que já leram e dizem: 'Parece a história de meu vizinho'. Isso porque é o contemporâneo colocado no livro", Medrado conta.

Segundo ele, o espírito Janete já vinha fazendo contato há algum tempo, mas com textos menores. "Sumiu durante um tempo, depois voltou com essa proposta, que era fazer um livro com uma história atual para reflexão. Então tem traição, violência e outros temas do cotidiano".

A proposta do espírito, Medrado conta, é continuar a escrever romances mediúnicos por psicografia. "Janete ainda quer lançar mais cinco, um a cada ano", revela o médium.

Lançamento

O valor arrecadado com as vendas de Sons do Silêncio será inteiramente revertido para as obras assistenciais da Cidade da Luz, projeto de caridade que Medrado dirige.

Além da noite de autógrafos (das 19 às 21 horas), o evento conta ainda com Medrado lendo fragmentos da obra para o público, das 18 às 19 horas, com a presença da jornalista Luana Montargil.

Quem tiver interesse em participar da leitura, deve fazer contato com a Cidade da Luz pelo telefone (71) 3363-5538 ou pelo e-mail secretaria@cidadedaluz.com.br.

