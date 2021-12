José Luiz Tejon lança livro sobre enfrentamento de grandes incômodos como a Covid-19

O jornalista, publicitário e escritor, José Luiz Tejon, lançará no próximo sábado, 20, pela editora Gente, o livro “O Poder do Incômodo”. Segundo o autor, a obra fala sobre “a importância da ciência, de legiões da maldade que usam a fake news e revela caminhos com exemplos reais para que seres humanos deixem de ser indiferentes e transformem o mundo para melhor”.

Ao longo dos 19 capítulos do livro, Tejon enaltece a importância da ciência e mostra as várias reações dos seres humanos diante de incômodos e as suas atitudes para sair das zonas de conforto e transformar o mundo em que vivem.

Para ele, existem sete tipos de incômodos que são verdadeiras alavancas de transformação: mosca (pequenos e desprezíveis que ficam zumbindo o tempo todo em nosso ouvido), coitadinhos (auto preconceitos amplificados por uma baixa estima), murro em ponta de faca (fundamentados em forças ilusórias), de valores (julgamentos por aparência), fake news (quando o virtual vira real para o mal), apocalípticos (entrópicos e de força da natureza) e divinos (sintrópicos, males que vem para o bem).

Tejon diz também que “o grande poder do incômodo do novo coronavírus acentuou estratégias de lideranças planetárias e grupos messiânicos que utilizam com ‘maestria’ as 9 táticas do que foi batizado como legiões da maldade: 1 – Linchamento virtual; 2 – Desprezo pelas normas e instituições; 3 – Desmoralização da Justiça; 4 – Seleção de bajuladores com alto apetite ao risco (os radicais); 5 – Radicalização com violência; 6 – Realidades paralelas – criação de inimigos imaginários; 7 – Vitimização constante apontando culpados; 8 – Divinização de deuses humanos terrenos e 9 – Cultura entrópica da alegoria do sofrimento milenar.

Assim, por meio de exemplos reais, Tejon ensina como fazer as modificações em pessoas que apresentam alguns ou todos os tipos de incômodos e como aplicar os 8C’s: Coragem, Confiança, Cooperação, Criação, Consciência, Conquista, Correção e Caráter nesse processo evolutivo. O livro tem prefácio do Prof. Dr. Marco Antônio Villa, historiador, escritor e comentaria da TV Cultura e posfácio do Dr. Paulo Dimas Mascaretti, desembargador aposentado e ex-presidente do Tribunal de Justiça.

Livro será lançado no próximo sábado, 20

adblock ativo