Jornalista revela legado brasileiro na capital francesa

As histórias dos brasileiros vão muito além das fronteiras do país. Para quem discorda, basta ler o livro do jornalista e escritor Maurício Torres, intitulado A História do Brasil em Paris (LeYa/Casa da Palavra, 496 pág, R$ 59,90), que será lançado na quinta-feira, 12, na sede da Aliança Francesa, na Barra.

Na obra, Maurício relembra histórias vividas por figuras emblemáticas como D. Pedro I (1798-1834), Oscar Niemeyer (1907-2012), Tarsila do Amaral (1886-1973) e Santos Dumont (1873-1932) nas ruas da capital francesa.

"Em 2008, quando cheguei a Paris, descobri um estranho edifício que me lembrou Brasília. Sim, o prédio francês também é obra de Oscar Niemeyer. Com esta informação, pensei na placa que homenageia Santos-Dumont na avenida des Champs-Élysées, e em outra que celebra a morte de D. Pedro II no Hotel Bedford. Achei que tinha material suficiente para escrever um pequeno guia de curiosidades para os turistas brasileiros", diz Maurício Torres, 49 anos.

"Mal sabia que aquele pequeno guia me revelaria a história de 35 personalidades brasileiras que, de um modo ou de outro, tinham deixado a sua marca na França. Assim, o projeto de guia se tornou um livro de história, que revela o legado brasileiro em Paris", emenda o escritor.

Com minucioso trabalho de pesquisa, Maurício refaz a trajetória desses personagens, revelando o que os levou até Paris, o que fizeram na cidade e com quem se relacionaram. "Passei três anos fazendo a pesquisa de campo, apoiada pela leitura dos alfarrábios que eu descobria na biblioteca da Embaixada Brasileira na França, e nos livros vindos do Brasil. Ao todo, visitei cerca de 120 endereços em Paris, dos 177 listados no livro", conta.

Um dos trunfos do livro é nos fazer enxergar Paris de outro modo. Ao visitar a Torre Eiffel, o leitor poderá se lembrar dos voos de Santos Dumont com seu balão dirigível. Já no restaurante Le Grand Véfour, há a memória de D. Pedro II (1825-1891) recebendo os amigos.

"Quebrando o rigor dos historiadores, apaixonei-me por dois personagens: Santos-Dumont, que marcou profundamente a cidade, quando Paris era o centro mundial de pesquisas aeronáuticas; e o imperador Pedro II, que muito fez pela imagem do Brasil na França", revela.

Da Bahia, vem Luísa Margarida de Barros Portugal, conhecida como a Condessa de Barral. Segundo Maurício, "a mais prestigiosa cortesã do imperador Pedro II". "Sem a Bahia não há história do Brasil. Mulher moderna, inteligente e independente, que, separada do marido, criava, sozinha, o seu filho na França. Barral mantinha um salão em Paris, frequentado pela elite intelectual e artística da Belle Époque", conta Maurício, que mora na Europa há 25 anos.

"Mas a chegada a Paris foi obra do acaso. Depois de 15 anos em Londres, dei-me conta de que, em Paris, os brasileiros são 'diferentes'. Os brasileiros e franceses compartilham uma história que há pontos em comum, o que resulta numa espécie de atração mútua irresistível", afirma.

