Jornalista lança livro sobre relações nas redes sociais

A jornalista e escritora baiana Raira Azevedo lança, neste sábado, 11, o livro "O Oceano que há em mim", na Livraria Porto dos Livros, no Porto da Barra, em Salvador. O evento vai contar com noite de autógrafos a partir das 18h. A ação integra a programação do Projeto Fala Escritor, que conta ainda com o lançamento de "Sobre-viventes", da autora Cidinha Silva. O encontro de escritores será regado a muita poesia (sarau) e música de Marcelo Soir.

No livro, o leitor pode encontrar contos, poemas, crônicas, frases e muita prosa. Dividido em seis capítulos (Mar Calmo, Maré Alta, Maré Baixa, Mar Revolto, Outras Ondas e Sobre o Mar), o livro reúne conteúdos que falam de amor, sexo, humor e espiritualidade.

adblock ativo