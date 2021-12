Jornalista lança livro de memória sobre jornalismo

O jornalista João Carlos Teixeira Gomes, ocupante da cadeira número 15 da Academia de Letras da Bahia, lançou o seu novo livro, A Brava Travessia, nesta quarta-feira, 9, na Livraria Cultura do Salvador Shopping. A obra narra a trajetória do escritor em sua carreira jornalística.

Joca, como é chamado pelos amigos, celebrou na ocasião os seus 80 anos de idade. "Empolga-me o reconhecimento público de que coloquei a minha pena na linha do interesse social. É o maior patrimônio de quem chega, como profissional de imprensa, a tão longa idade, podendo narrar sua vida", disse o escritor.

Jornalistas e intelectuais fizeram fila na sessão de autógrafos. "Joca se firmou numa época muito difícil para o jornalismo. Ele fez um trabalho de verdade e talento, muito honesto com a sua palavra, a sua alma e o seu tempo", contou o poeta baiano José Carlos Capinan.

Solidariedade

No discurso festivo João Gomes prestou solidariedade aos jornalistas do Grupo A TARDE. "Os colegas, corajosamente, estão lutando pela sobrevivência de um dos mais relevantes órgãos do patrimônio jornalístico do Brasil. Estou certo de que a luta sairá vitoriosa, pois conta com o apoio uníssono da opinião pública brasileira".

Os amigos que foram prestigiar o evento também demonstraram apoio para a situação enfrentada pelo centenário jornal. "A Bahia sem A TARDE ficaria menor. Torço por um desfecho positivo", disse o jornalista Fernando Vivas.

"A TARDE representa um patrimônio cultural da Bahia. E todos devem dar a contribuição para a sua manutenção", concluiu Joaci Góes, escritor e colega de João Carlos Gomes na ABL.

