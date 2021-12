Jornalista lança livro com poemas e prosas sobre as emoções

Amor, amizade, felicidade e outras emoções são os temas dos poemas e das prosas do livro "Segredos Confessáveis", o primeiro da jornalista Camila Botto, que será lançado dia 18 de junho, às 19h, na Livraria Cultura do Salvador Shopping.

Após manter um blog por três anos, entre 2007 e 2010, com alguns textos que estão presentes em "Segredos Confessáveis", Camila Botto amadureceu a ideia de publicar um livro. "Ficava meio receosa de me lançar como escritora, até que a vontade foi batendo. Voltei pro blog, procurei os melhores textos e os reuni no livro", explicou Camila. Estes textos que não são inéditos, possuem um "tempero novo", já que foram reescritos e passaram por uma revisão.

Paulista de Diadema, mas moradora de Salvador há 12 anos - "Me mudei em plena final da Copa de 2002" -, Camila teve que começar como todo iniciante: encontrar uma editora que publicasse livros de novos escritores. Com a ajuda da internet, chegou até a Above Publicações. Também teve que custear o livro do próprio bolso, mas não se arrepende. "Não foi um custo grande e assim pude realizar meu sonho", afirmou.

Agora, a jornalista Camila gostou da experiência de ser escritora e já está pensando em uma nova obra, mas ainda não começou a colocar as ideias no papel.

adblock ativo