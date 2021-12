Jornalista Carlos Navarro publica contos

O jornalista Carlos Navarro Filho chefiou por quase 30 anos a sucursal do jornal O Estado de São Paulo em Salvador a partir da década de 1970. Percorreu toda a Bahia à busca da notícia e trabalhou em coberturas especiais em outros estados, como a série de matérias sobre a família do ex-presidente Collor de Mello em Alagoas. Acumulou experiência e técnica que o transformaram numa referência no jornalismo da Bahia e do Brasil. Poderia ter seguido carreira na matriz do Estadão em São Paulo, mas preferiu ficar na sua terra natal. Seus amigos lhe cobravam sempre a publicação de livros com as histórias que testemunhou nas últimas décadas. Esse momento chegou. Navarrinho, como é conhecido, está lançando nessa quinta, às 18 horas, no Restaurante Casa do Comércio, o livro de contos Goroba.



O título faz referência ao apelido de um irmão mais novo, Salvador, morto prematuramente, que era um farrista elevado ao cubo, como o personagem Falstaff, de Shakespeare ou, para ser mais preciso, ao estilo do safado Vadinho de Jorge Amado. "Era um curtidor inveterado, meio anarquista, não acreditava em família, governo, nada. Poderia ser um homem rico porque era empreendedor, mas achava que bastava a si próprio e não dava muita atenção a sugestões, conselhos, essas coisas. Fazia o que dava na telha.



A vida era trabalhar, ganhar dinheiro e torrar tudo com as putas, em farras homéricas, com os amigos. Tinha um coração enorme, deixou várias viúvas e, falam, alguns filhos, nenhum jamais comprovado", diz Navarro sobre o irmão. O conto sobre esse personagem é, assim, uma homenagem saudosa a Salvador, escrito numa "sentada".



Boquira



Não há uma explicação para o jornalista não ter lançado um livro antes. "Há muito tempo penso em escrever. Tenho os originais de um livro, denominado Boquira (e cujo primeiro capítulo incluí no Goroba) que venho escrevendo faz mais de 40 anos; devo dar uma adiantada nele se a repercussão deste não for tão desastrosa", brinca. Goroba é o carro-chefe da coletânea de 18 contos que vieram a lume a partir das andanças do autor.



Cinco dos contos e as páginas finais do livro são dedicados à "confraria", grupo de jornalistas que começou a se reunir nos bares do centro de Salvador na ditadura para "conspirar" contra o regime militar. Nenhum deles chegou a pegar em armas. Preferiam discutir a situação do país e os pequenos dramas tragicômicos de suas próprias vidas. Havia sempre uma piada nova, uma situação hilária a relatar.



Nos anos 90, um dos integrantes do grupo, Jorginho Ramos, resolveu escrever "atas" dessas reuniões, para espichar ainda mais os momentos divertidos que passavam na mesa de bar, enviando posteriormente os relatos aos ausentes de algumas das reuniões etílicas.



O tempo passou, parte da turma virou sexagenária e se reúne agora só esporadicamente. Mas as atas se transformaram em documentos preciosos de uma época. Por essa razão Navarro resolveu também contar essa história no livro, incluindo alguns dos casos como a citação do vendedor de jacas que virou testemunha de um suposto acidente de trânsito. Mas, como disse não ter visto nada, recebeu do juiz espirituoso pergunta insólita: "O senhor pode dizer então se vendia jaca dura ou jaca mole?".



Lançamento do livro Gorobas / quinta-feira, 18h / Restaurante Casa do Comércio

