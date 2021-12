Jornalista baiano lança livro sobre fé, espiritualidade e ancestralidade

O jornalista baiano Marcos Felipe Fonseca lança nesta sexta-feira, 26, o primeiro livro da carreira, ‘Bença, Vó’, que aborda temas relacionados à fé, espiritualidade e ancestralidade. O lançamento acontece às 19h, no salão da Paróquia dos Santos Cosme e Damião, na Liberdade, com entrada gratuita. A publicação será vendida no local por R$ 29,90.

Inspirado pelas lembranças dos ensinamentos transmitidos pela avó, Dona Hilda – que faleceu em 2015, aos 94 anos – o autor escolheu lançar a obra no dia dedicado a Senhora Santana e São Joaquim, avós de Jesus.

“Foco nas orações, preces e rezas que aprendi com ela na infância, mas falo com meu olhar encantado sobre ela e como foi importante essa convivência para minha formação enquanto ser humano. Como isso me ajudou na compreensão de que possuímos uma missão, na busca pela fé e pela espiritualidade, e sobre o sentimento de despertar”, ressalta Marcos Felipe.

O livro ‘Bença, Vó’ foi produzido durante o período da Quaresma deste ano. “Um pouco antes, comecei a refletir sobre o quanto o tema mexe comigo, então decidi aproveitar este tempo, que coincidiu com um período de transição na minha carreira, para mergulhar nestas lembranças e encontrar um pouco mais de combustível. Isso alimentou muito a minha fé, para continuar os caminhos que a vida há de me dar”, reflete o autor.

Depois do lançamento, a obra estará à venda na agência AG5 Viagens e Turismo (Centro Empresarial Iguatemi, Bloco B, Sala 325) e na Livraria e Turismo São Mateus (Praça José Ramos, Itinga - Lauro de Freitas). As encomendas também podem ser feitas por meio do perfil no Instagram @livrobencavo.

