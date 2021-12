Jornalista baiana Rosana Jatobá lança livros para criança

Se for um espectador atento - e não nasceu ontem - o(a) leitor(a) sabe quem é a moça bonita da foto: é a jornalista baiana Rosana Jatobá. Com muitas e muitas horas no ar via Rede Globo em diversos programas, Rosana pode ter saído do plim-plim, mas está longe de ficar parada.

Vencedora do Prêmio Comunique-se de melhor jornalista de sustentabilidade (em 2013) e Mestre em Gestão e Tecnologias Ambientais, Rosana está lançando agora uma série de livros infantis paradidáticos que abordam questões de sustentabilidade em linguagem adequada às crianças. Em Salvador, o lançamento acontece no dia 6 de maio (o local e horário ainda não foram definidos).



Por telefone de São Paulo, aonde mora há quase vinte anos, ela conta que foi um de seus filhos quem lhe chamou a atenção para a necessidade de se falar desse assunto para as crianças.



"Meu filho Benjamin um dia chegou pra mim e disse: 'Mamãe, apaga a luz, porque vai faltar energia no planeta!'. Eu fiquei assustada. Eu pensei: 'Nossa, as escolas estão vindo com um conteúdo forte de educação ambiental!'", relata.



A partir daí Rosana resolveu prestar mais atenção na relação das escolas com o assunto e como essas informações são passadas para as crianças.



"Fui lá na escola deles (ela é mãe de gêmeos) e vi que eles tinham oficinas de reciclagem, reaproveitamento de resíduos e tal. Era uma escola adiantada. Foi aí que pensei em traduzir tudo o que já escrevo no jornalismo de sustentabilidade para a linguagem infantil. Mas nada aconteceu assim, foi só uma ideia", conta.

Sustentabilidade

Meses depois, Rosana estava em Foz do Iguaçu, apresentando um evento em sua área, quando a oportunidade bateu à porta: "Fui abordada por uma editora me propondo justamente isso, acredita?"



"Nem eu acreditei, mas fomos conversando. Acertamos o trabalho e eu fui escrevendo. Foram oito meses de maturação até concluir a coleção", conta.



Escritos em parceria com a pesquisadora Arminda Jardim e com ilustrações da bióloga e artista plástica Isabel Galvanese, os sete livros abordam, cada um, um tema: natureza, água, consumismo, mobilidade urbana, alimentação, lixo.



O último é de atividades, "uma espécie de laboratório, em que a criança põe ali tudo o que ela assimilou nos outros livros da coleção", detalha.



A Arminda Jardim, graduada em Letras e com boa experiência em projetos de sustentabilidade, coube traduzir o conteúdo de Rosana em linguagem adequada.

"Tenho um conteúdo que venho desenvolvendo há anos no meu trabalho na internet, rádios e TV. Mas, como não sou especialista no universo infantil, convidei a Arminda para que ela traduzisse isso em literatura infantil", conta.



"Acredito que esses temas ainda são abordados de forma estanque nas escolas, sem relação com a vida diária. A sustentabilidade precisa permear todas as disciplinas", vê.

Moça do tempo habilidosa

Formada em Direito (pela Universidade Católica de Salvador) e em Jornalismo (pela Facom - Ufba), Rosana soube por uma colega de faculdade que a TV Bandeirantes local buscava jovens para estágio na emissora. "Fiz o estágio e depois fui contratada. Me apaixonei pelo trabalho", relata.



Em 1996, foi "pescada" pela Band nacional e mudou-se para São Paulo. Lá, ficou por quatro anos atuando em diversos programas, até ser contratada pela Rede Globo em 2000, onde ficou por doze anos.



Lá também atuou em vários noticiários, mas talvez seja mais lembrada como moça do tempo no Jornal Nacional.



"A gente passa por treinamento no INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) em Cachoeira Paulista, com metereologistas e climatologistas. Tem também o desafio do virtual, coordenar as infomações com o gestual. Exige certa habilidade", conta.

Visite: www.universojatoba.com.br

