Jornal alternativo tem 22 edições reunidas em livro

Na virada da década de 1960 para 1970, o ar era irrespirável com a ditadura martelando utopias e desintegrando corpos. Não fossem uns adoráveis e inteligentes doidões, que abriram caminho com criatividade e humor, Salvador seria uma terra desolada.



Para iluminar aquele horizonte, o diretor Álvaro Guimarães (1943-2008) idealizou o jornal Verbo Encantado, editado com o encenador e professor Armindo Bião, de outubro de 1971 a julho de 1972.



Era uma espécie de jornalismo pautado pela poética do cotidiano e o comportamento da contracultura, com outra forma de fazer política. Com colaboradores como Nego Nízio, Marco Antonio Queiroz, Gumé Tavares, Luciano Diniz e Luiz Café e a tresloucada Nigrinha do Verbo, eles acreditavam que a beleza salvaria o mundo.



As 22 edições do jornal, que acabaram cobrindo o período que ficou conhecido como "o verão do desbunde", foi lançado neste sábado, 12, na Fundação Casa de Jorge Amado (Pelourinho), num volume com 548 páginas, capa dura e acabamento de luxo.



Com projeto gráfico e design da Solisluna Editora, o livro (que será distribuído para convidados e não será comercializado) teve coordenação geral de Bião até um mês antes da sua morte, no dia 20 de julho do ano passado. Quem levou o projeto adiante na coordenação editorial foi o sociólogo e jornalista José Cerqueira, que também escreveu no jornal.



O Verbo deu voz e vez mesmo para muita gente encantada: Waly Salomão, Chacal, Jorge Mautner, Péricles Cavalcanti, Macalé, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Capinan, Denner, dona Canô e tantos outros personagens, incluindo jogadores de futebol e gente desencarnada, através de texto psicografado por Divaldo Franco.



Antonio Risério (que começou a publicar no Verbo) dizia num poema para Caetano: "janeiro sempre nos deixa loucos / sem risco sem dor / será sim: desbunde & transa". E foi.

Também se ficava sabendo de personagens como uma afilhada da princesa Isabel, da Anália que inspirou Caymmi em sua Maracangalha e gente como a Mulher de Roxo ou a maquiadora Danielle/Valter Grymm, que provocava a cidade com pioneira androginia.



Underground



Na seção de Cartas, a leitora Analuiza Rebouças admitia no número 9: "Não entendo quase nada do que vocês escrevem. Mas acho muito bonito. Será que é assim o underground? É isso que vocês são? Underground?".



Já outra leitora, Amelia Ostenguy, vociferava no número 15: "Quero fazer severas críticas ao comportamento de alguns intelectuais do Verbo que induzem ao hippismo e atitudes de confusão entre pacifismo e niilismo. Precisamos trabalhar e não divagar abstratamente. Isso fica para os alienados e...". A resposta, já iniciada com o corte das reticências, repudiava a patrulha: "Basta, Amélia, basta. Primeiro não somos intelectuais porque esta palavrinha, minha santa, é chata, velha, gasta. Já serviu para muitos enganos e bad trips. Não induzimos ninguém a lugar nenhum. Cada qual com o seu cada qual".



Antena

Para Cerqueira, o Verbo optou por uma linguagem de alegria e irreverência, como uma antena do comportamento de jovens que estavam nas ruas insatisfeitos com os padrões moralistas e o autoritarismo.



A pedido de Bião, ele convidou os escritores Antonio Risério e Aninha Franco e o publicitário Carlos Sarno para escreverem prefácios do livro produzido por Dulce Bião.



Aninha Franco lembra que, embora todos estivessem subjugados pela ditadura, a censura não atacava apenas as manifestações políticas: "Em relação ao comportamento ela era extremamente facínora e careta". Pior: proibia a inteligência. "O Pasquim, A Flor do Mal e o Verbo Encantado eram fundamentais porque diziam: a inteligência existe, está sendo massacrada, mas está aí".



Para a escritora, não há nada hoje que se aproxime da efervescência daqueles tempos. "Um dos maiores problemas do Brasil é o desmonte da escola pública. Toda essa ebulição acontecia com as pessoas muito jovens dentro das escolas e depois ia para a vida profissional ou artística. A escola era o fator de igualdade e de ebulição do Brasil".

