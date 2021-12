João Ubaldo toma posse na cadeira número 9 da ALB

Camisa de botão entreaberta, o bigode, os olhos pequenos por trás das lentes do óculos. Diante da descrição, mesmo o mais distraído leitor de literatura brasileira será capaz de lembrar de João Ubaldo Ribeiro, o baiano de Itaparica nesta quinta, 22, às 20 horas, toma posse na Academia de Letras da Bahia como o mais novo imortal da casa. Ele ganhará a cadeira de número 9, ocupada anteriormente pelo acadêmico Cláudio Veiga, falecido no ano passado.

Eleito em primeiro turno por unanimidade, o escritor - que pertence à Academia Brasileira de Letras desde junho de 1994 - , se tornará um acadêmico baiano aos 71 anos. Autor de obras como Viva o Povo Brasileiro, O Sorriso do Lagarto e A Casa dos Budas Ditosos, João Ubaldo terá como pares escritores como Myriam Fraga, Ruy Espinheira Filho, Hélio Pólvora e Florisvaldo Mattos.

Responsável pela saudação a João Ubaldo na cerimônia de posse, o escritor Joaci Góes, ocupante da cadeira de nº 7, considera o novo acadêmico da ALB o maior escritor brasileiro da atualidade. "Quem diz isso não sou eu, é o Brasil. Eu só concordo", afirma ele, que se revela feliz em ter sido escolhido tanto por João Ubaldo quanto pela Academia para fazer a saudação.

A relação dos dois vai muito além de se tornarem pares na Academia. Joaci e João Ubaldo se conhecem desde os tempos em que estudavam no Colégio Central, nos idos anos 1950. "Depois fomos colegas na universidade e na Tribuna da Bahia, eu como diretor do jornal e ele como editor-chefe. Somos extremamente próximos, temos uma relação de grande cordialidade".

Pares - Presidente e membro da Academia de Letras da Bahia, Aramis Ribeiro da Costa explica que a eleição de João Ubaldo Ribeiro não aconteceu antes por conta de um dispositivo no regimento interno da casa que proibia a eleição de membros que não residissem em Salvador, e João mora no Rio de Janeiro. "Queríamos isso há muito tempo.

Reformamos o regimento e o elegemos para a vaga de um acadêmico que nos é muito caro, Cláudio Veiga, nosso antigo presidente. É com muita alegria que receberemos João Ubaldo entre nós". Também acadêmico da ABL, o escritor Florisvaldo Mattos se orgulha em ter João Ubaldo como par. "É algo alvissareiro para mim, ele é um dos maiores romancistas do Brasil, tem um talento ímpar. Para mim, é realmente uma satisfação em dois sentidos: primeiro pelo escritor que é e depois pelo amigo com o qual convivi muitos anos. É muita honra e muito orgulho ser confrade de João Ubaldo", revela.

Ocupante da cadeira de número 13, Myriam Fraga reforça o coro de que João Ubaldo já deveria estar na Academia de Letras da Bahia há muito tempo. "Devíamos ter tido antes esse privilégio de conviver com ele. É com muita alegria que vejo a chegada dele, acho que vai ser muito bom para nossa Academia e para ele também, porque isso vai fazer com que ele fique mais na Bahia, venha mais vezes. Na realidade é uma coisa muito importante na literatura baiana ter um escritor como Ubaldo em nossa academia", considera.

Para o escritor e acadêmico Ruy Espinheira Filho, a alteração no regimento da ALB e a consequente possibilidade de eleger João Ubaldo não teriam sido necessárias se a eleição ocorresse quando ele ainda morava na Bahia. "Era para ter acontecido ainda antes de ele ter entrado para a Academia Brasileira de Letras. O que nossa academia está fazendo é consertar um equívoco, um erro que estava em seu regimento. É claro que, se ele tivesse sido eleito enquanto ainda morava aqui, não haveria problema. O

que posso dizer agora é que a presença dele é enriquecedora".

