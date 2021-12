João Ubaldo toma posse da cadeira 9 da ALB

Quebras de protocolo, abraços e um largo sorriso no rosto de João Ubaldo Ribeiro. Foi assim a posse do escritor na Academia de Letras da Bahia (ALB), na noite desta quinta-feira, 22. Cercado pelos pares da ALB e autoridades como o governador da Bahia, Jaques Wagner, e o secretário estadual de Cultura, Albino Rubim, Ubaldo preferiu falar do amor dele pela Bahia a cumprir os ritos típicos da ocasião de posse na instituição fundada em 1917.

Antes do início da cerimônia, o autor de Sargento Getúlio e O Sorriso do Lagarto esperava do lado de fora a vez de entrar. "É muito bom esse reconhecimento. Estou muito feliz, só que com um pouco de calor agora", declarou João Ubaldo Ribeiro, com típica irreverência.

Sem protocolo - A sessão foi aberta pelo presidente da Casa, Aramis Ribeiro Costa, que quebrou o protocolo e convidou o governador para entregar o diploma ao mais novo "imortal" da ALB. Ele foi saudado pelo acadêmico Joaci Góes, amigo de longas datas, ex-colega no Colégio Central, na Universidade Federal da Bahia e na Tribuna da Bahia.

No discurso de posse, João Ubaldo homenageou a terra natal, com palavras que poderiam ser facilmente entendidas como um texto inédito do escritor: "Na Bahia, naveguei de saveiro, saí de mulher no Carnaval, assinei manifestos vandalistas, levei moças para ver o luar no Abaeté".

No fim da fala, o escritor itaparicano concluiu a declaração de amor à Bahia ao som das palmas dos presentes: "Não somos brancos, negros ou índios, somos baianos. Não pretendemos ser melhores que ninguém, mas somos baianos".

