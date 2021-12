João Ubaldo ganha memorial em biblioteca de Itaparica

Considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira, o escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, morto em 2014, será homenageado com um Memorial na Biblioteca Juracy Magalhães Jr., em Itaparica, neste sábado, 23, às 19h. A data do evento coincide com aniversário de 75 anos do escritor, autor de obras "Viva o Povo Brasileiro" e "Sargento Getúlio".

O Memorial será composto por objetos pessoais doados pela família, manuscritos, correspondências e outros itens. A expectativa é de que a nova instalação seja ferramenta capaz de contribuir para levar a população local e veranistas a conhecer algumas peculiaridades da história de João Ubaldo e das memórias de Itaparica.

Na Praça Virgílio Damásio, um busto feito pela artista plástica Ivana Leme será inaugurado a partir das 17h. Além disso, haverá apresentação musical de artistas locais, coquetel, bate-papo e projeção de vídeo.

