J.K Rowling vai lançar 2º livro sob pseudônimo

A escritora britânica J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, lançará seu segundo livro sob o pseudônimo de Robert Galbraith no próximo dia 24 de junho na Europa, informa nesta segunda-feira, 17 o jornal "The Guardian" em seu site.

No entanto, "The Silkworm" (O Verme, em livre tradução), que dará continuidade ao suspense "O Chamado do Cuco", deverá chegar às livrarias do país somente em novembro, de acordo com a assessoria da editora Rocco, que adquiriu os direitos do livro e que também já havia publicado a primeira parte da história.

Na sequência da trama, a escritora britânica volta a recorrer às figuras do detetive Cormoran Strike e de sua "decidida jovem ajudante" Robin Ellacott, mas, desta vez, para tentar solucionar o intrigante desaparecimento do romancista Owen Quine.

Além do anúncio do novo livro, o site do escritor fictício Robert Galbraith também apresentou uma pequena sinopse da obra. "A princípio, a senhora Owen Quine acredita que seu marido partiu com seus próprios pés durante alguns dias - como já fez anteriormente - e quer que Strike o encontre e o leve outra vez para casa", indicou o site do pseudônimo (www.robert-galbraith.com). "O romancista acaba de completar um manuscrito com perfis venenosos de quase todas as pessoas que conhece e, em caso de publicação, arruinaria muitas vidas, o que faz com que muitas delas queira silenciá-lo", acrescenta.

Em declarações ao jornal "The Guardian", a editora do livro na Europa, a Little Brown, assinalou que se trata de "um livro de mistério e de leitura compulsiva com contínuos giros". "O Verme" é o terceiro livro de J.K Rowling voltado ao público adulto e o segundo que lançará sob o pseudônimo de Galbrith, anonimato que acabou sendo revelado pouco a pouco pelo tabloide "The Sunday Times".

O jornal descobriu a identidade secreta dessa bem-sucedida escritora após realizar uma investigação iniciada a partir de um vazamento de um de seus funcionários no Twitter.

Aparentemente, Chris Gossage, um dos advogados de J.K. Rowling, revelou o fato em uma conversa privada à melhor amiga de sua esposa, Judith Callegari, que depois tuitou que a identidade autêntica de Robert Galbraith era, de fato, J.K. Rowling. Horas depois de tal descoberta, as vendas do livro se multiplicaram.

O primeiro livro de J.K. Rowling voltado ao público adulto, "The Casual Vacancy" (A vaga acidental), foi lançado em 2012 pela Sphere, que, por sinal, integra o grupo editorial Little, Brown Book Group.

J.K. Rowling publicou esse livro 15 anos depois do primeiro episódio da saga de Harry Potter, traduzida para 73 idiomas e que teve 450 milhões de cópias vendidas em mais de 200 países.

adblock ativo