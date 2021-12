J.K. Rowling publicará novos textos sobre Harry Potter

A escritora britânica J.K. Rowling publicará novos textos que girarão em torno dos personagens da saga de Harry Potter, anunciou nesta sexta-feira, 06, a página oficial da autora, Pottermore.

A partir da sexta-feira 12 de dezembro, Rowling publicará a cada dia até chegar ao Natal um novo trecho, um dos quais será um relato no qual a escritora reflete sobre a figura de Draco Malfoy, o inimigo do menino mago Harry Potter na ficção.

A escritora escocesa já publicou no final de outubro por meio da Pottermore um relato de mais de 5.000 palavras sobre Harry Potter com a professora da escola de magia, Dolores Umbridge, como protagonista.

Naquele texto, Rowling comparava essa personagem com o do malvado Lorde Volvemort por seu "desejo de controle, de castigar e de infligir dor em nome da lei e da ordem".

A saga literária de Harry Potter foi traduzida a 73 idiomas e vendeu mais de 450 milhões de livros em mais de 200 países.

Após seu arrasador sucesso com o personagem do mago, Rowling publicou um romance para adultos, "Morte Súbita", e outros dois livros de suspense sob o pseudônimo de Robert Galbraith: O Chamado do Cuco" e "The Silkworm".

