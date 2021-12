"Jantar Secreto" empolga com narrativa envolvente

Quatro jovens deixam o interior do Paraná para viver o sonho de morar no Rio de Janeiro, se formarem e se tornarem grandes homens.

Dante, que trabalha em uma livraria, Leitão, o nerd sem vida social, Hugo, um chef de cozinha em busca de reconhecimento, e Miguel, um futuro médico, não contavam que uma dívida de aluguel iria mudar as vidas deles para sempre.

A saída para pagar os R$ 30 mil em dívidas é bizarra: elaborar um jantar secreto com a elite carioca e cobrar uma fortuna por pessoa. O prato principal? Carne humana ou “carne de gaivota”, como preferem chamar. As consequências dessa escolha movimentam o livro Jantar Secreto, escrito por Raphael Montes.

Sem limites

A obra é mais do que atual ao mostrar jovens se virando e em situações limites para sobreviver. Ele mostra, da pior maneira possível, até que ponto uma pessoa é capaz de chegar para conseguir alguma coisa. E também que, uma vez dentro de algo ilícito e rentável, nem a pessoa mais honesta consegue sair com as mãos limpas.

A narrativa envolvente fica a cargo de Dante, o protagonista e, até certo momento, o mais sensato do grupo. Com ótimas tiradas e excelentes observações, ele conduz a história utilizando com sabedoria o cliffhanger – recurso popularizado por Hitchcock que deixa o espectador/leitor ansioso pela próxima cena ou capítulo de um livro.

O primeiro jantar, realizado ainda no início do livro, acontece em meio ao caos dos quatro jovens – e mais Cora, uma prostituta que namora Leitão.

Esse evento serve apenas como estopim para a situação que vai piorando a cada página e se torna uma das tantas reviravoltas que têm o livro.

Complexidade

Raphael constrói personagens complexos, que evoluem do início ao final do livro – e é uma grande salto em relação a Dias Perfeitos, sua obra anterior.

A narrativa gráfica de algumas mortes pode até chocar em alguns momentos, mas, inserido naquele contexto, não se torna gratuita.

O formato e a história poderiam muito bem ter sido escritos por Joel e Ethan Coen. Há muito dos irmãos roteiristas nessa história e nas situações propostas, o que mostra que Raphael Montes é um escritor pronto já na sua terceira obra.

Resta esperar para saber qual outra ideia bizarra vai sair da mente do escritor, que já está escrevendo um novo livro.

