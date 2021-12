J. K. Rowling publica novo capítulo de 'Magia na América do Norte'

A Escola de Magia e Bruxaria de Ilvermorny, o segundo capítulo de uma nova história original de J.K. Rowling intitulada Magia na América do Norte, acaba de ser publicado no site da autora, o Pottermore. Ilvermorny traz a história da grande escola norte-americana de magia, fundada no século 17 e vem acompanhado de um curta, que também pode ser assistido pelo site.

O trabalho de ficção começa na Irlanda, onde uma jovem órfã descendente do cofundador de Hogwarts, Salazar Sonserina, escapa de sua tia malvada e embarca no Mayflower. Chegando em Massachusetts com pouco mais do que suas roupas e uma varinha roubada, ela se aventura por conta própria, vagando pelo deserto até que encontra várias criaturas misteriosas e descobre que não é a única bruxa no Novo Mundo. Mas ela também vai ter que superar grandes desafios e enfrentar novos perigos em seu caminho para estabelecer o que se tornará no futuro a Escola de Magia e Bruxaria de Ilvermorny no pico do Monte Greylock, em Massachusetts.

Pela primeira vez, os usuários do site poderão ser selecionados em uma das quatro casas de Ilvermorny. A cerimônia de seleção consiste em perguntas e respostas escritas por J.K. Rowling. As respostas às perguntas determinam em que casa de Ilvermorny os usuários serão escolhidos. As casas são nomeadas de acordo com as criaturas descritas no conto: Serpente Chifruda, Pukwudgie, Pássaro-Trovão e Pumaruna.

Em março, J. K. Rowling publicou, também no Pottermore, História da Magia na América do Norte, a primeira parte de Magia na América do Norte. A história, que foi dividida e postada em quatro dias consecutivos, levou os leitores para dentro da história dos bruxos e bruxas norte-americanos.

Vale lembrar que no dia 17 de novembro chega aos cinemas brasileiros Animais Fantásticos e Onde Habitam. Trata-se de aventura totalmente nova estrelada por Eddie Redmayne como o magizoologista Newt Scamander, que chega em Nova York em 1926.

