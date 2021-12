J. Cunha lança primeiro livro no MAB

O artista visual J. Cunha vai lançar no dia 6 de abril o seu primeiro livro, "O Universo de J. Cunha", pela Editora Corrupio. O evento acontece no Museu de Arte da Bahia (MAB), a partir das 19 horas.

Com a curadoria do professor, pesquisador e artista visual Danillo Barata, a publicação perpassa diversos aspectos do fazer artístico de Cunha que, este ano, completa 50 anos de carreira. Em um universo povoado de índios, caboclos, ciganas, rainhas e reis africanos, Cunha utiliza de dispositivos tradicionais e contemporâneos e se mostra um criador sem limites.

No dia do evento o livro "O Universo de J. Cunha" pode ser adquirido, exclusivamente, pelo valor de R$ 60. Depois do lançamento, ele será vendido por R$ 80.

