Isabel Allende faz sua estreia no romance policial

Sempre disposta a enfrentar desafios, a escritora peruana Isabel Allende ficou animada quando foi convidada a escrever um romance policial, fato inédito em sua carreira. O resultado é O Jogo de Ripper, lançado agora pela Bertrand Brasil, em que uma jovem chamada Amanda, filha do inspetor-chefe da divisão de homicídios de São Francisco e fã do RPG online de mistério chamado Ripper, decide averiguar, ao lado dos companheiros do jogo, os misteriosos crimes investigados pelo pai.

A trama agradou seus leitores habituais, mas Isabel provocou os fãs dos policiais ao afirmar, em janeiro, que pretendia zombar do gênero com seu livro. "Novelas policiais e romances são fantasias, e seus personagens tendem a ser caricaturas. Para uma autora como eu, que mergulha tanto no personagem, relacionamentos e pesquisa, precisei escrever este livro no meu estilo e debochar do gênero", disse a escritora, que falou ao jornal O Estado de S.Paulo por e-mail.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

