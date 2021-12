Ingressos para a Flip 2014 estão à venda a partir desta seg

Os ingressos para a edição 2014 da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) começam a ser vendidos nesta segunda-feira, 30, a partir das 10 horas. Os bilhetes para as mesas estarão disponíveis pela internet, no site da Tickets for Fun, pelo telefone 4003-5588 (número nacional) e nos pontos de venda credenciados (a lista completa dos pontos de venda está disponível no site www.ticketsforfun.com.br).



Os preços dos ingressos para a sessão de abertura da Flip e para cada uma das mesas da programação na Tenda dos Autores, principal espaço do festival são: R$$ 46 (inteira) e R$$ 23 (meia).



Show grátis



Neste ano, a Flip traz duas novidades com relação às entradas. O show de abertura, com a cantora Gal Costa, será gratuito e ocorrerá na praça da Matriz, no palco da tenda da Flipinha.



A transmissão da programação principal na Tenda do Telão também será gratuita pela primeira vez. Ocorrerá na praça da Santa Casa, na saída da Tenda dos Autores.

"As duas mudanças são resultado da evolução do projeto de arquitetura da Flip, com o objetivo de ampliar o acesso ao conteúdo das mesas literárias, bem como valorizar os espaços públicos da cidade de Paraty", afirmou Mauro Munhoz, diretor-presidente da Associação Casa Azul, que realiza a Flip.



Millôr



A Flip 2014 acontece de 30 de julho a 3 de agosto. O homenageado desta edição da festa literária será o escritor, jornalista e desenhista Millôr Fernandes (1923-2012).

Entre os autores estrangeiros da programação, destacam-se a escritora neozelandesa Eleanor Catton, o jornalista americano David Carr e o suíço Joël Dicker.



A seleção de autores brasileiros inclui Silviano Santiago, Bernardo Kucinski, Antonio Prata, Fernanda Torres, Marcelo Gleiser e Gregorio Duvivier.

