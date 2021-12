O impacto econômico da pandemia do novo coronavírus afetou diversas áreas e não foi diferente com o mercado dos livros. Segundo o editor e fundador da editora Caramurê, Fernando Oberlaender, o mercado editorial já vinha passando por uma crise financeira e de modelo desde antes da Covid-19.

"O impacto da pandemia é uma coisa ruim em todos os mercados, no mercado editorial é um pouco mais agravante porque já vinha com processo de sofrimento por conta da crise e na mudança nos hábitos de consumo de livros", comenta Fernando durante entrevista na manhã desta terça-feira, 3, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM.

Para o fundador da Caramurê, novas plataformas, como a Amazon, trouxe uma transformação na venda dos livros. "A gente está reinventando a forma de consumir tudo, inclusive livros", pontua.

Apesar disso, Fernando acredita que as livrarias menores e setorizadas continuam se fortalecendo no mercado editorial, enquanto o modelo de grandes livrarias tende a enfraquecer.

"Acho que este modelo de grandes livrarias tendem a não darem mais certo, porque tem um custo alto de se manter. Então a pequena livraria, setorizada, ainda vai se estabelecer".

Impacto da pandemia agravou crise já existente nos livros, alerta editor da Caramurê

Ebook e livro físico

Apesar do ascensão do mercado de livros digitais, os ebooks, muito promovido também pela Amazon e a inserção do leitor de livro digital no mercado - o kindle - Fernando aposta que os livros físicos continuarão tendo impacto e força no consumo do público leitor.

"O livro físico ainda é superior ao ebook, ou seja o contato e certos conteúdos que só o livro físico podem oferecer com qualidade", diz Fernando.

Que também acrescenta: "Claro que o ebook tem sua função importante. Eu, por exemplo, não vejo mais motivo de ter livro jurídico físico. É um livro de consulta que muda toda hora, bem melhor ter digital. Você tem capacidade de transformar o conteúdo mais fácil".

Felica

A literatura tornou-se um dos principais alentos na fuga e na compreensão da realidade em meio ao caos provocado pelo novo coronavírus. Como forma de colaborar para esse cenário, escritores das mais variadas gerações se reúnem desde o último domingo, 1º, em uma programação vasta e diversificada na primeira edição da Festa Literária da Caramurê (Felica), que vai até o próximo dia 8, com o objetivo de discutir o tema "O livro como instrumento da esperança".

O evento será gratuito e acontecerá totalmente online, com transmissões através do Instagram @caramure ou pelo canal oficial da Caramurê no YouTube. Os homenageados dessa primeira edição serão dois escritores baianos que contribuíram ativamente para o cenário da literatura no país.

São eles: José Carlos Capinam, poeta, compositor e músico brasileiro, integrante da Academia de Letras da Bahia, e João Carlos Teixeira Gomes, jornalista e professor universitário (e também membro da ALB), que faleceu em junho, vítima de acidente vascular cerebral (AVC).

Segundo o idealizador do evento Fernando Oberlaender, a festa literária vai misturar a literatura com a cidadania, abordando temáticas ambientais, das ciências humanas, das ciências sociais e relacionadas às questões raciais, assim, debatendo sobre os direitos e os valores do ser humano.

