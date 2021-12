Humor e crítica são temas do livro de Nildão

Sempre bem-humorado, o cartunista e designer Nildão é o anfitrião da festa de lançamento do seu novo livro, Drops Pops, neste sábado, a partir das 22 horas, no Póstudo, Rio Vermelho. Em clima de descontração e informalidade, quem desejar adquirir um exemplar da obra paga o valor do ingresso e pode se divertir ao som do DJ Roger N' Roll. Este é o décimo lançamento do artista que ganha festa.

Drops Pops é um livro gráfico em preto e branco que explora ícones mundiais e nacionais da cultura pop. Nildão reinventa e recria os ícones, no intuito de provocar o riso, sem pudor. "Como são de conhecimento e domínio popular, há um canal que facilita o entendimento das pessoas e permite que eu faça esse jogo de palavras permanente", justifica a escolha.

Trata-se de um verdadeiro quebra-cabeça realizado com figuras pré-existentes, achadas na internet. "Eu peguei imagens que já são de conhecimento das pessoas e as transformei em algo totalmente novo, original e engraçado, o que é a minha função", explica sobre a realização do livro. Ninguém escapa: de Bob Marley a Hitler, de Elvis ao Papa, de Irmã Dulce a Gilberto Gil, todos ganham novas formas através da mente criativa do artista."Nós temos lixo demais na internet, imagens em excesso. Esse livro é quase um trabalho de reciclagem deste lixo visual", completa.

Outros trabalhos - Em seu décimo sexto livro, o cartunista sempre passeia por linguagens diferentes como o cartum, a poesia ou a iconografia, sem deixar de lado o humor, matéria-prima de todas as suas obras. "Eu acho o ato de rir revolucionário. O humor é a quebra da rotina, é a capacidade de transformar o mundo através do riso", afirma.

Nildão já ganhou vários prêmios em salões de humor, nos quais também participou como jurado, além de ser premiado no meio publicitário com a campanha de cartuns feita para a Bahiatursa, concorrente do Festival de Cannes.

Projetos futuros- Sempre produtivo e de olho no futuro, o designer já tem planos para o lançamento de outra obra, ano que vem. Nildão adianta que o livro irá se chamar Labiríntimo. "Em textos sintéticos, eu vou falar sobre o que estou vivendo: a velhice, a morte, a solidão. Essas coisas fazem parte também", conta sobre o projeto.

Prestes a completar 60 anos, ele trabalha em casa, dispondo de total tempo e liberdade para suas criações. "Minha meta é desenvolver uma linguagem, uma poética própria", planeja.

