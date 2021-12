Hq Tungstênio tem trama superágil na capital baiana

Além de prejuízos à fauna e flora marinha, a pesca com bombas na Baía de Todos-os-Santos já deu muita confusão. Nenhuma, porém, tão ensandecida (e divertida) quanto a mostrada na graphic novel Tungstênio, de Marcello Quintanilha.



O quadrinista niteroiense, residente em Barcelona, é hoje um dos mais aclamados profissionais da área no Brasil e na Europa, onde trabalha ao lado do argentino Jorge Zentner e do espanhol Montecarlo na série Sept Balles pour Oxford.



Em 2004, Quintanilha esteve na capital baiana para produzir o álbum Cidades Ilustradas: Salvador (Casa 21, 2005). A estadia o marcou profundamente, rendendo ainda um par de HQs no álbum Almas Públicas (Conrad, 2011) e, agora, uma graphic novel inteira: Tungstênio.



"Salvador sempre esteve no meu imaginário, seja através da literatura, do cinema ou da música", conta Quintanilha, por email. "E conhecer a cidade pessoalmente significou a confirmação de todas as minhas expectativas, foi como encontrar-me comigo mesmo", diz.



O quadrinista é conhecido não só pela habilidade plástica com que desenha personagens e cidades, mas também pelo rigoroso domínio narrativo sequencial, além de um especial interesse em histórias protagonizadas por tipos bem populares: motoristas de ônibus, jogadores de futebol, camelôs.



Violenta e terna

Em Tungstênio, isto não é diferente. Tudo começa quando um sargento reformado, tiozão, e um traficantezinho X-9 flagram uma dupla pescando com bombas próximo ao Forte de Monte Serrat. O X-9 liga para seu contato, o PM paisana mais casca-grossa de Salvador, Richard - que está em crise matrimonial com a patroa, Keira.

Contar mais é estragar a leitura. Basta dizer que a trama é extremamente ágil, violenta e terna ao mesmo tempo - e que tem seu auge no notório restaurante / casa de shows de Itapuã, o Casquinha de Siri.



"A ideia para o argumento surgiu à partir de uma sucinta notícia transmitida pela Rádio Sociedade, que costumo acompanhar por internet", conta.



"Girava em torno de uma dupla que havia sido detida nas imediações do Forte por pescar com explosivos. Antes que pudesse perceber, estava criando um enredo em torno desse fato. Sim, contei com o apoio do material levantado quando de minha estadia aí em 2004", diz.

Para além da trama alucinada e dos desenhos belíssimos, chama atenção o domínio do autor para o falar tipicamente soteropolitano. Não chega a ser aquela caricatura tipo Ó Paí, Ó, mas, para quem vive aqui, fica difícil conter o riso ao se deparar com expressões bem do nosso dia a dia, como "Repare bem, monstro". Ou "Se suma daqui, seu filho da desgraça"!



"A transposição da oralidade é sempre um desafio. Mas não há outra forma de lidar com isso, a não ser estabelecendo um relação de absoluta confiança na capacidade dos leitores de absorver as nuances da fala coloquial", reflete Quintanilha.



Agora, apesar da inspiração para a trama ter sido uma notícia real, os personagens não o são, garante: "A inspiração para meus personagens vêm das minhas próprias experiências e não necessariamente têm a ver com a locação das histórias ou com minha moral pessoal, já que não pretendo me limitar por esses parâmetros".



"O que me interessa é criar personagens cuja forma de ver o mundo seja radicalmente diferente da minha", acrescenta.



Quanto à velocidade da narrativa - são 192 páginas que voam nas mãos do leitor - ele conta que foi natural para ele. "Não penso os quadrinhos em termos cinematográficos. O ritmo da narrativa é determinado pela dinâmica da leitura propriamente dita e representa a formalização da maneira como acredito que as imagens se devam suceder de forma cadenciada", observa.



Mas e o tungstênio, o metal que dá título à HQ, entra onde? "O tungstênio é o metal mais pesado que se conhece; conquanto se rompa com facilidade quando não puro. É um jogo entre a maleabilidade com que devemos afrontar a dureza imposta pelo metal do dia-a-dia e até que ponto podemos forçar a dureza desse metal, a ponto de rompê-lo", conclui o artista.

