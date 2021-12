HQ premiada relata via-crucis de família na Bósnia

O ódio pode ser silenciosamente cultivado por gerações. Até que, por uma razão qualquer, a ordem, que mantinha a aura de civilização, cai. Vizinhos até então amistosos se tornam inimigos mortais. A Guerra da Bósnia (1992- 1995) é exemplar disso - e um de seus relatos mais famosos, a HQ Fax de Sarajevo, de Joe Kubert (1926-2012), acaba de sair no país.

Conflito mais sangrento a conspurcar o solo europeu desde a 2ª Guerra Mundial, a Guerra da Bósnia foi uma das consequências da morte do ditador socialista iugoslavo Josip Tito em 1980. No pós-2ª Guerra, Tito foi o unificador da Iugoslávia, uma federação de nações balcânicas, como Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Eslovênia, Croácia, Macedônia e Montenegro. Com sua morte, afloraram sentimentos nacionalistas e muitas diferenças - políticas, étnicas e religiosas.

O caldeirão de tensões chegou ao auge no cerco sérvio à ex-capital iugoslava, Sarajevo, hoje capital da Bósnia. Foram três anos de bombardeios, massacres e tiroteios contra a população civil, que se viu sem acesso a alimentos, energia elétrica, remédios.

Crueldade e resistência

Ervin Rustemagic e sua família (esposa e duas crianças) estavam entre os civis desarmados que se viram em meio ao fogo cruzado. Ele é proprietário da SAF (Strip Art Features), editora de quadrinhos que representa na Europa grandes nomes das HQs, como o italiano Hugo Pratt (Corto Maltese), o belga Hermann (Caatinga) e o norte-americano Joe Kubert (Sgt. Rock).

E foi para esses amigos que Ervin começou a disparar faxes (o email ainda engatinhava), relatando o que estava acontecendo. O tom de desespero tocou Kubert - que é judeu nascido na Polônia, portanto, conhece bem a opressão e o genocídio -, e ele começou a desenhar o que lia nos faxes de Ervin.

Lançada em 1997, Fax de Sarajevo reavivou a fama de Kubert, um grande nome nos anos 1950 até 70, mas que andava meio esquecido nos anos 1990, se dedicando mais à sua escola, a conceituada Joe Kubert School of Cartoon and Graphic Art.

Sua narrativa dinâmica e desenhos expressivos lhe valeram as maiores premiações das HQs: Melhor Álbum Estrangeiro em Angoulême e os troféus Eisner e Harvey. O que fica evidente em Fax de Sarajevo são duas coisas: o extremo talento de Joe Kubert e o potencial humano, tanto para a crueldade, quanto para a resistência.

No ritmo alucinante que denuncia seu domínio da narrativa sequencial, Kubert conta a história da fuga da família Rustemagic de Sarajevo de forma cronológica, começando pela volta de Ervin à cidade após viagem à Amsterdam.

Kubert reproduz em suas páginas os faxes de Ervin, e é interessante comparar o tom calmo do primeiro envio com os que ele passou a enviar depois do caos instalado.

Ao chegar em Sarajevo, o editor encontra mulher e filhos à salvo, porém inquietos. "Fora da cidade ainda há bombardeios. Os sérvios estão atacando vilas e chácaras. Mas aqui ainda não está ruim", conta Edina ao marido. Eles não tinham a menor ideia do que estava por vir.

