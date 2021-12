HQ conta história de Augusto dos Anjos

O paraibano Augusto dos Anjos cantou a morte, a melancolia e o vazio existencial como nenhum outro poeta brasileiro. Os temas e fantasmas despertados pelo autor em seus sonetos são atemporais e continuam conquistando leitores cem anos depois de sua morte precoce, data que será lembrada amanhã.

Augusto dos Anjos entrou para o rol dos grandes poetas nacionais, mesmo tendo vivido 30 anos e deixado apenas um livro, Eu, publicado em 1912.

"É um dos poetas mais editados no Brasil. Eu teve mais de 40 edições, um número grande, sobretudo para um escritor nordestino. Também é grande o número de trabalhos acadêmicos que analisam sua obra e de pessoas do povo simples que se apoderam de seus versos", afirma Jairo Cézar Soares, o primeiro diretor do Memorial Augusto dos Anjos, criado em 2006, em Sapé, terra natal do poeta.

É dele o roteiro de Augusto dos Anjos em Quadrinhos (Patmos Editora, R$ 30), publicação recém-lançada, que tem como objetivo apresentar a história do poeta às crianças e tirar do autor alguns estigmas.

"A ingratidão, a melancolia, todos aqueles sentimentos que nos permeiam e queremos esconder por hipocrisia, Augusto tira o véu e mostra, traçando um quadro da alma humana", defende o conterrâneo.

Ele aproveita para fazer um convite para que as pessoas leiam o autor desarmadas. "Esqueçam o pessimismo, a podridão, porque ele é muito mais metafórico, precisa ser relativizado. Ele retrata o fim de uma época, viveu num período de profundas transformações de uma sociedade rural que estava ruindo para o surgimento de uma sociedade urbana, industrializada. Leiam sem medo", diz Jairo Cézar.

Admirado por críticos literários e populares, os versos do poeta caíram no gosto de diversas gerações. Tiago Oliveira, poeta e membro do Coletivo Poesia Além das 7 Praças, grupo que se apresenta em ruas e praças de Salvador, constata isso sempre que declama poemas de Augusto dos Anjos.

"Quando a gente apresenta os poemas dele é sempre impactante. É um dos poetas pelos quais o público mais se interessa exatamente por ser diferente dos outros. Conhecido como o poeta de tudo que é morto, chama a atenção pelas frases fortes", afirma Oliveira.

Versos Íntimos é um dos poemas mais famosos de Augusto dos Anjos e o favorito da professora de filosofia Ísis Nery.

"Ao mostrar a condição humana sob uma perspectiva negativa ou mais pessimista, o poeta traz à tona elementos ignorados pela tradição do pensamento, que normalmente destacou apenas os elementos humanistas, intelectualistas. Assim ele favoreceu uma perspectiva mais plural acerca do que somos nós", comenta Ísis.

Memoriais

No ano em que é celebrado o centenário de morte de Augusto dos Anjos, alguns eventos homenageiam o poeta, sobretudo em Sapé (PB) e Leopoldina (MG), cidade onde viveu os últimos quatro meses.

A casa onde o poeta morou na cidade mineira até seu falecimento de pneumonia foi transformada no Museu Espaço dos Anjos, que reúne fragmentos de cartas, fotografias e jornais do início do século 20, onde ele também publicou poemas.

Sem se assumir em nenhuma corrente literária, o momento histórico no qual Augusto dos Anjos se insere o coloca entre o parnasianismo, o simbolismo e o pré-modernismo.

adblock ativo