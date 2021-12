Histórias saem da internet para se tornarem livros

Tudo começa online, com blogs, podcasts, sites... aí surgem convites ou até mesmo a vontade pessoal de transformar tudo em papel, ver nas livrarias, com o público consumindo, e então o caminho é inevitável: lança-se um livro.

Mas essa transição nem sempre é tão simples assim. "Escrever um livro exige uma responsabilidade maior do que quando escrevemos na internet, que é gratuita. No livro, a pessoa vai pagar para ler sua obra, então o conteúdo tem que ser feito com mais responsabilidade.", diz o co-criador do podcast Matando Robôs Gigantes, o cartunista carioca Affonso Solano, autor de O Espadachim de Carvão (leia resenha).

O autor está em Salvador para lançar O Espadachim... para o público baiano e participar do Festival Bacanudo, que acontece sábado, 21, a partir das 14h, no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura do Salvador Shopping (saiba mais sobre o evento).

O rascunho do que veio a ser o primeiro livro de Affonso Solano foi publicado no site Omelete, em 2001, no formato de história em quadrinhos interativa. "Na internet a gente pode arriscar e errar mais, fazer besteira, ver o que dá certo, o que não dá."

De lá para cá, foram tantas histórias criadas no mundo de Kurgala, onde se passa a aventura, que o autor teve dificuldades em escolher uma para estrear a série, já que um segundo livro já foi garantido pelo selo Fantasy da editora Casa da Palavra (Grupo Editorial Leya). "Tive que pensar em uma história que atraísse o leitor para investir em uma obra nova que nunca ouviu falar."

Após o lançamento, Affonso ficou feliz com a repercussão e as notas dadas em sites da internet. Na Amazon, por exemplo, o livro tem a pontuação de 4.5 (o máximo é 5). "Sempre confiei no trabalho, mas a gente fica nervoso e fiquei muito feliz com a receptividade. Foram 10 anos desde o início da ideia e está dando certíssimo, as pessoas curtindo, mergulhando no mundo que imaginei."

Blogs baianos também viram livro

Poeta, Nilson Galvão aproveitou a popularização dos blogs, em 2007, para criar um espaço em que pudesse escrever seus versos. Não imaginou que, dois anos depois, estaria lançando o primeiro livro, Caixa Preta, pela coleção Cartas Bahianas, da editora P55.

O convite partiu da fotógrafa e escritora baiana Maria Sampaio, autora de Estrela de Ana Brasila (2004) e Rosália Roseiral (2006), que o conheceu graças ao blog. "Não fazia a menor ideia que ia chegar a publicar um livro. Ela me indicou e enviei os textos para o curador da coleção, Claudius Portugal, que deu o aval. Foi um reconhecimento", diz Galvão, que já lançou um segundo livro, Ocidente, em 2012, pela mesma coleção, ambos com poemas postados no blog Poesia e Outras Palavras.

Mesmo com o sucesso do blog, um pouco abandonado graças ao Facebook, onde Galvão tem postado com mais frequência os textos que produz, o poeta acredita que ter um livro publicado acaba avalizando o trabalho. "Quando digo que faço poesia e tenho um blog, as pessoas falam 'ah, ok, legal', mas quando falo que tenho dois livros, a receptividade muda, as pessoas ainda têm o livro como referência para o trabalho".

O publicitário Paulo Bono também não imaginou que suas histórias, a maioria com o bairro da Lapinha como cenário e publicadas no blog Espalitando Dente, fossem fazer parte de um livro homônimo, lançado em junho deste ano. "Só tive certeza depois que os leitores insistiram tanto e acreditei que aquelas histórias e crônicas mereciam, e podiam. estar registradas num livro.", afirmou.

Ele foi procurado por um dos leitores, Saulo Ribeiro, da Editora Cousa. Ele sempre dizia que queria ver o Espalitando em livro e, quando montou a editora, convidou Bono para registrar no papel as histórias virtuais. Apesar da editora, o livro saiu de forma independente e Bono investiu cerca de R$ 6 mil na empreitada.

A transição não foi tão fácil para Bono. Apesar de mais de 90% dos textos serem os mesmos do blog, ele criou algumas histórias inéditas. E sentiu a diferença entre escrever exclusivamente para a web, que pede um texto mais rápido, e para um livro, no qual a pessoa tem mais tempo para ler. "Sempre tive essa preocupação e vontade no blog: histórias curtas, com um ritmo mais acelerado. Precisava fisgar rapidamente o leitor. Já nas histórias para o livro, eu podia ter calma. Quando a pessoa pega um livro, ela está a fim de ler. Então pude esticar a história, trabalhar mais".

adblock ativo