Historiador lança livro sobre impeachment de Dilma Rousseff nesta sexta

Será lançado nesta sexta-feira, 3, o livro “Foi golpe! O presente como história”, do historiador e professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Carlos Zacarias Júnior. O evento acontece a partir das 19h, na Saladearte do Cinema da Ufba, no Vale do Canela.

Publicado pela editora Quarteto, o livro reúne 48 artigos que tratam do contexto político brasileiro desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Na última década, Carlos Zacarias publicou uma série de artigos na imprensa, não só relacionados às áreas de política e história, mas também sobre outros assuntos.

“Interpela-as a partir de uma posição informada por sua bagagem acadêmica e, sobretudo, por uma visão política socialista e antiautoritária, orientada pelo ideal de uma sociedade que supere a exploração e a opressão. É o que mostram os textos reunidos neste volume. Originalmente publicados na imprensa baiana, tratam sobretudo da conjuntura política recentíssima do Brasil – o período aberto com o golpe de 2016, que depôs a presidente Dilma Rousseff, e que ainda cabe a nós encerrar”, diz o prefácio do livro, assinado por Luiz Felipe Miguel.

No mesmo dia do lançamento, o professor ministra o encerramento da disciplina 'O golpe de 2016 e o futuro da democracia'. A aula de fechamento do curso acontece às 14h, no auditório Raul Seixas, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Ufba, em São Lázaro. A aula contará com a presença do professor Armando Boito Júnior, da Unicamp.

