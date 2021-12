História policial marca estreia de Rober Hobbs

Quando se planeja roubar um cassino, é melhor não ter que lidar com 1,2 milhão de dólares explodindo logo depois. Em Fantasma, livro de estreia do americano Rober Hobbs, o leitor é levado em um jato particular diretamente a Atlantic City, Nova Jérsei, para acompanhar Jack Delton fazendo aquilo que ele faz de melhor: apagar as evidências do crime.



Primeiro volume de uma trilogia que acompanha os episódios vividos pelo protagonista, o livro de Hobbs tem uma diferença significativa quando comparado às demais tramas sequenciadas que circulam pelo universo literário. Isso justamente graças ao protagonista, ocasionalmente chamado de Jack, que não tem uma beleza excessiva nem diz seu verdadeiro nomeou está em busca do amor de uma mulher.



Ele é, na verdade, um criminoso especializado em desaparecer e levar os vestígios consigo, criando diversos personagens em um piscar de olhos. E, por isso, o chamam de Fantasma.



A narrativa gira em torno do assalto a um cassino em Atlantic City, cidade famosa pelos estabelecimentos do gênero, que deu erradoculminou em uma confusão sem tamanho e quatro pessoas mortas.



O mandante, um gênio do crime chamado Marcus Hayes a quem Jack deve um favor, o chama para limpar a bagunça e, principalmente, encontrar um dos envolvidos que fugiu com todo o dinheiro - e que vai explodir em 48 horas se o dispositivo de segurança não for removido das notas.



Para completar, o Fantasma também precisa lidar com a perseguição de um criminoso ainda mais implacável e com as desconfianças de uma agente federal. Poderia ser estressante se Jack se divertisse tanto enquanto quebra celulares e destrói carros.



Premiação



Roger Hobbs inicia sua carreira na literatura com um romance extremamente rico em detalhes e que imerge o leitor no cenário do crime, enquanto Jack joga com seus adversários e troca de personagem como num passe de mágica e procura pelo dinheiro desaparecido - mas que, nas horas livres, gosta de traduzir grandes clássicos da literatura.



Bastante novo, Hobbs, hoje com 26 anos, conquistou em 2013 o prêmio Ian Fleming Steel Dagger, da Crime Write's Association, título de peso para livros de aventura e suspense, com Fantasma. tendo-o escrito quando tinha somente 22 anos.



O segundo volume da trilogia, com o título em inglês de Vanishing Games e ainda sem data prevista para chegar ao Brasil, será lançado na primavera de 2015 nos Estados Unidos e traz, mais uma vez, o fantasma Jack Delton para arrumar o cenário de um crime que, dessa vez, envolve sua mentora, uma das únicas pessoas que conhecem sua verdadeira face.

