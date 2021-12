Haikais comestíveis são destaque em lançamento de Victor Venas

Imagine que, além de ler um poema, também se possa ouvi-lo, degustá-lo e vesti-lo, de uma só vez? Essa é a proposta da performance-lançamento do livro 'Abra Aqui', do artista visual Victor Venas, que acontece no próximo dia 13 de setembro, no Museu Geológico da Bahia. O evento começa às 19 horas, no Café da Sala de Arte do Cinema do museu.

A obra chega ao mercado com selo da editora Cogito, no valor de R$ 20, e traz 39 poemas sintéticos inspirados em haikais criados por Victor Venas e ilustrados pelo artista Melquíades Araújo.

Durante o evento de lançamento, os haikais impressos em papel de arroz comestível serão servidos para degustação. Ao mesmo tempo, o grupo Sussuradeiras irá murmurar haikais aos ouvidos dos convidados. Alguns haikais do livro também poderão ser vestidos com camisas que serão vendidas no local.

"O livro não é um acontecimento isolado em si mesmo. É para ser experienciado de diversas maneiras. Os haikais são como poesias sintéticas ou plásticas sonoras, que se expandem, como rizomas", diz explica Venas. 'Abra Aqui' é fruto de sua investigação no universo dos haikais e se desdobra em ações e projetos de arte-educação envolvendo arte, poesia e tecnologia.

